Derince’de Yesevi Camii yükseliyor

Derince Yenikent Mahallesi’nde yer alan İlçe Emniyet Müdürlüğü’nün karşısındaki alana inşa edilen Hoca Ahmet Yesevi Camii, yapılan çalışmalarla hızlı bir şekilde yükseliyor. Derince Belediye Başkanı Ali Haydar Bulut’un vizyon projeleri arasında yer alan ve vatandaşların ibadet ihtiyaçlarını karşılayacak olan Hoca Ahmet Yesevi Camii, kullanıma açıldığı an itibariyle aynı anda iki bin kişiye ibadet etme olanağı sunacak.

Derince İçin Önemli Bir Kazanım

Yenikent’te çeşitli ziyaretlerde bulunan AKP Milletvekili İlyas Şeker, Derince Belediye Başkanı Ali Haydar Bulut ve AKP Derince İlçe Başkanı İbrahim Şirin de cami alanında yapılan çalışmaları yerinde inceledi. Hoca Ahmet Yesevi Camii projesinin ilçe için çok önemli bir kazanım olduğunu ifade eden Milletvekili Şeker, “Derince’miz son dönemde yapılan projelerle adından söz ettiriyor” dedi.