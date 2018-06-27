Kocaeli'de çalıntı araçların motor şase numaralarının değiştirerek başkalarına sattıkları iddiasıyla 4 kişi gözaltına alındı. Alınan bilgiye göre, İl Asayiş Şube Müdürlüğü Oto Hırsızlığı Büro Amirliği ekipleri, çalıntı araçların bulunmasına yönelik çalışmaları kapsamında, çalıntı araçların motor şase numaralarını değiştirerek satan bir suç örgütünü tespit etti. Suç örgütü üyelerinin yakalanması için harekete geçen ekipler, Kocaeli ve Artvin'de yaptıkları operasyonda şüpheliler A.İ. (57) ve oğlu M.İ. (40) ile E.B. (40) ve M.B'yi (34) gözaltına alırken, şasi numarası değiştirilmiş 7 araç ile 22 çalıntı araca el koydu. Şüpheliler emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilirken, firari 1 şüphelinin yakalanması için çalışmaların sürdüğü öğrenildi.
Bugün 15:00 TSİ- Asayiş ( Güncelleme : Bugün 15:50 TSİ )
Oto hırsızlık çetesi çökertildi!
Kocaeli ve Artvin'de gerçekleştirilen operasyonda 4 şüpheli gözaltına alındı, 22 çalıntı ve 7 şasi numarası değiştirilmiş araca el konuldu
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz