Oto hırsızlık çetesi çökertildi!

Kocaeli'de çalıntı araçların motor şase numaralarının değiştirerek başkalarına sattıkları iddiasıyla 4 kişi gözaltına alındı. Alınan bilgiye göre, İl Asayiş Şube Müdürlüğü Oto Hırsızlığı Büro Amirliği ekipleri, çalıntı araçların bulunmasına yönelik çalışmaları kapsamında, çalıntı araçların motor şase numaralarını değiştirerek satan bir suç örgütünü tespit etti. Suç örgütü üyelerinin yakalanması için harekete geçen ekipler, Kocaeli ve Artvin'de yaptıkları operasyonda şüpheliler A.İ. (57) ve oğlu M.İ. (40) ile E.B. (40) ve M.B'yi (34) gözaltına alırken, şasi numarası değiştirilmiş 7 araç ile 22 çalıntı araca el koydu. Şüpheliler emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilirken, firari 1 şüphelinin yakalanması için çalışmaların sürdüğü öğrenildi.