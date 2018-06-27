Darıca, hep karavana!

Kasap, Atiker Konyaspor'dan Saddar’ı çok istiyordu. Ancak 24 yaşındaki forvet tercihini Spor Toto 1.Lig ekibi Denizlispor’dan yana kullandı.

İLTER KASAP DA ZORLANIYOR

Transferde hep karavana atan 2.Lig ekibi Darıca Gençlerbirliği, listesindeki oyuncuları başka kulüplere kaptırmaya devam ediyor. Kulüp menajeri İlter Kasap birçok isimle görüşse de, şu ana dek hiçbir futbolcuya maddi imkânsızlıklar nedeniyle imza attıramayan sarı-yeşilli kurmaylar, gündemindeki oyuncuların başka kulüplere transfer oluşlarını izlemekle yetiniyor. Darıca bu çerçevede, geçtiğimiz sezon Konya Anadolu Selçukspor’da kiralık olarak forma giyen Atiker Konyaspor’un 24 yaşındaki golcüsü Saddar Karaman’ı Denizlispor’a kaptırdı.