Dünya Kupasında bugün:

17:00 Japonya – Polonya
17:00 Senegal – Kolombiya
21:00 İngiltere – Belçika
21:00 Panama – Tunus
Dünya Kupasında bugünün programı.
17:00 Japonya – Polonya
17:00 Senegal – Kolombiya
21:00 İngiltere – Belçika
21:00 Panama – Tunus
Bugün 05:00 TSİ - Spor
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz