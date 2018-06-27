LGS’de başarının adresi yine “Bilgili Kültür Okulları”

Geçtiğimiz yıl TEOG sınavında Türkiye birinciliği bulunan Özel Bilgili Kültür Okulları bu yıl gerçekleştirilen Liselere Geçiş Sınavı’nda da başarısını sürdürdü. 2 Haziran Cumartesi günü yaklaşık 1 milyon öğrencinin katılımıyla bu yıl ilk kez uygulanan Liselere Geçiş Sınav’ının sonuçlarına göre Bilgili Kültür Okulları başarıyı yine kimselere bırakmadı.

İLK 5 BİNDE 6 ÖĞRENCİ

Türkiye genelinde ilk binde 3 öğrencisi ilk 5 binde ise toplam 6 öğrencisi bulunan Bilgili Kültür Okullarının ayrıca tüm öğrencileri sınava girdikleri derslerin en az birinden tam puan alarak önemli bir başarıya daha imza attılar. 15 yıldır Kocaeli’de büyük başarılar elde eden kurumun yöneticileri, yakalanan başarının tesadüf olmadığını bu başarıyı yakalayabilmek için sürekli değişim gösteren sisteme en hızlı şekilde adapte olup öğrencileri de bu sisteme göre sınava hazırladıklarını dile getirdiler. Ayrıca Özel Bilgili Kültür Okulları tüm Kocaeli halkına tercih dönemi boyunca rehberlik hizmeti vereceklerini bildirdiler.