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İzmit mahalle mahalle oy sonuçları

İzmit İlçe Seçim Kurulu tarafından açıklanan İzmit İlçe 1’inci Bölge Mahallelerinden çıkan sonuçlara göre en fazla oyu 44 bin 738 ile Recep Tayyip Erdoğan aldı. En az oy ise 168 oy ile Doğu Perinçek’e verildi. Tüm mahallelerden çıkan oy sayılarına haberimizden ulaşabilirsiniz.

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AKÇAKOCA MAHALLESİ

Kullanılan oy sayısı: 1486

Geçerli oy sayısı: 1472

Muharrem İnce: 721

Meral Akşener: 124

Recep Tayyip Erdoğan: 577

Selahattin Demirtaş: 25

Temel Karamollaoğlu: 22

Doğu Perinçek: 3

CEDİT MAHALLESİ

Kullanılan oy sayısı: 4645

Geçerli oy sayısı: 4550

Muharrem İnce: 1513

Meral Akşener: 453

Recep Tayyip Erdoğan: 2360

Selahattin Demirtaş: 159

Temel Karamollaoğlu: 57

Doğu Perinçek: 8

CUMHURİYET MAHALLESİ

Kullanılan oy sayısı: 3578

Geçerli oy sayısı: 3547

Muharrem İnce: 2106

Meral Akşener: 290

Recep Tayyip Erdoğan: 1066

Selahattin Demirtaş: 53

Temel Karamollaoğlu: 25

Doğu Perinçek: 7

ÇUKURBAĞ MAHALLESİ

Kullanılan oy sayısı: 2535

Geçerli oy sayısı: 2480

Muharrem İnce: 1034

Meral Akşener: 241

Recep Tayyip Erdoğan: 1095

Selahattin Demirtaş: 71

Temel Karamollaoğlu: 38

Doğu Perinçek: 1

DOĞAN MAHALLESİ

Kullanılan oy sayısı: 2449

Geçerli oy sayısı: 2389

Muharrem İnce: 613

Meral Akşener: 273

Recep Tayyip Erdoğan: 1735

Selahattin Demirtaş: 33

Temel Karamollaoğlu: 40

Doğu Perinçek: 3

FATİH MAHALLESİ

Kullanılan oy sayısı: 1889

Geçerli oy sayısı: 1834

Muharrem İnce: 338

Meral Akşener: 75

Recep Tayyip Erdoğan: 1332

Selahattin Demirtaş: 48

Temel Karamollaoğlu: 40

Doğu Perinçek: 1

GÜLTEPE MAHALLESİ

Kullanılan oy sayısı: 2536

Geçerli oy sayısı: 2483

Muharrem İnce: 711

Meral Akşener: 181

Recep Tayyip Erdoğan: 1542

Selahattin Demirtaş: 9

Temel Karamollaoğlu: 36

Doğu Perinçek: 7

HACI HASAN MAHALLESİ

Kullanılan oy sayısı: 1258

Geçerli oy sayısı: 1241

Muharrem İnce: 608

Meral Akşener: 112

Recep Tayyip Erdoğan: 589

Selahattin Demirtaş: 4

Temel Karamollaoğlu: 13

Doğu Perinçek: 5

HACI HIZIR MAHALLESİ

Kullanılan oy sayısı: 2833

Geçerli oy sayısı: 2800

Muharrem İnce: 1208

Meral Akşener: 207

Recep Tayyip Erdoğan: 1467

Selahattin Demirtaş: 80

Temel Karamollaoğlu: 33

Doğu Perinçek: 5

HATİPKÖY MAHALLESİ

Kullanılan oy sayısı: 912

Geçerli oy sayısı: 900

Muharrem İnce: 275

Meral Akşener: 96

Recep Tayyip Erdoğan: 495

Selahattin Demirtaş: 18

Temel Karamollaoğlu: 16

Doğu Perinçek: 0

KARABAŞ MAHALLESİ

Kullanılan oy sayısı: 4823

Geçerli oy sayısı: 4737

Muharrem İnce: 2450

Meral Akşener: 415

Recep Tayyip Erdoğan: 1746

Selahattin Demirtaş: 62

Temel Karamollaoğlu: 54

Doğu Perinçek: 10

KEMALPAŞA MAHALLESİ

Kullanılan oy sayısı: 515

Geçerli oy sayısı: 510

Muharrem İnce: 302

Meral Akşener: 44

Recep Tayyip Erdoğan: 143

Selahattin Demirtaş: 16

Temel Karamollaoğlu: 2

Doğu Perinçek: 3

KOCATEPE MAHALLESİ

Kullanılan oy sayısı: 2583

Geçerli oy sayısı: 2536

Muharrem İnce: 865

Meral Akşener: 293

Recep Tayyip Erdoğan: 1398

Selahattin Demirtaş: 47

Temel Karamollaoğlu: 53

Doğu Perinçek: 3

KOZLUK MAHALLESİ

Kullanılan oy sayısı: 5298

Geçerli oy sayısı: 5224

Muharrem İnce: 2623

Meral Akşener: 478

Recep Tayyip Erdoğan: 1960

Selahattin Demirtaş: 91

Temel Karamollaoğlu: 59

Doğu Perinçek: 13

KÖRFEZ MAHALLESİ

Kullanılan oy sayısı: 3295

Geçerli oy sayısı: 3239

Muharrem İnce: 1275

Meral Akşener: 274

Recep Tayyip Erdoğan: 1574

Selahattin Demirtaş: 33

Temel Karamollaoğlu: 78

Doğu Perinçek: 5

KURUÇEŞME FATİH MAHALLESİ

Kullanılan oy sayısı: 3203

Geçerli oy sayısı: 3141

Muharrem İnce: 867

Meral Akşener: 281

Recep Tayyip Erdoğan: 1908

Selahattin Demirtaş: 22

Temel Karamollaoğlu: 55

Doğu Perinçek: 12

ORHAN MAHALLESİ

Kullanılan oy sayısı: 2909

Geçerli oy sayısı: 2879

Muharrem İnce: 1441

Meral Akşener: 255

Recep Tayyip Erdoğan: 1068

Selahattin Demirtaş: 64

Temel Karamollaoğlu: 47

Doğu Perinçek: 4

ÖMERAĞA MAHALLESİ

Kullanılan oy sayısı: 930

Geçerli oy sayısı: 922

Muharrem İnce: 480

Meral Akşener: 89

Recep Tayyip Erdoğan: 331

Selahattin Demirtaş: 12

Temel Karamollaoğlu: 10

Doğu Perinçek: 0

SANAYİ MAHALLESİ

Kullanılan oy sayısı: 1591

Geçerli oy sayısı: 1544

Muharrem İnce: 264

Meral Akşener: 69

Recep Tayyip Erdoğan: 1145

Selahattin Demirtaş: 33

Temel Karamollaoğlu: 31

Doğu Perinçek: 2

SERDAR MAHALLESİ

Kullanılan oy sayısı: 7029

Geçerli oy sayısı: 6806

Muharrem İnce: 1978

Meral Akşener: 504

Recep Tayyip Erdoğan: 4125

Selahattin Demirtaş: 127

Temel Karamollaoğlu: 73

Doğu Perinçek: 19

ŞİRİNTEPE MAHALLESİ

Kullanılan oy sayısı: 5454

Geçerli oy sayısı: 5374

Muharrem İnce: 2384

Meral Akşener: 581

Recep Tayyip Erdoğan: 2123

Selahattin Demirtaş: 178

Temel Karamollaoğlu: 87

Doğu Perinçek: 16

TEPECİK MAHALLESİ

Kullanılan oy sayısı: 938

Geçerli oy sayısı: 931

Muharrem İnce: 540

Meral Akşener: 90

Recep Tayyip Erdoğan: 277

Selahattin Demirtaş: 13

Temel Karamollaoğlu: 10

Doğu Perinçek: 1

TERZİBAYIRI MAHALLESİ

Kullanılan oy sayısı: 1323

Geçerli oy sayısı: 1300

Muharrem İnce: 440

Meral Akşener: 117

Recep Tayyip Erdoğan: 696

Selahattin Demirtaş: 40

Temel Karamollaoğlu: 6

Doğu Perinçek: 1

TOPÇULAR MAHALLESİ

Kullanılan oy sayısı: 5176

Geçerli oy sayısı: 5076

Muharrem İnce: 1497

Meral Akşener: 381

Recep Tayyip Erdoğan: 2518

Selahattin Demirtaş: 620

Temel Karamollaoğlu: 63

Doğu Perinçek: 7

TURGUT MAHALLESİ

Kullanılan oy sayısı: 5373

Geçerli oy sayısı: 5280

Muharrem İnce: 1854

Meral Akşener: 453

Recep Tayyip Erdoğan: 2806

Selahattin Demirtaş: 70

Temel Karamollaoğlu: 60

Doğu Perinçek: 7

TÜYSÜZLER MAHALLESİ

Kullanılan oy sayısı: 1670

Geçerli oy sayısı: 1632

Muharrem İnce: 669

Meral Akşener: 75

Recep Tayyip Erdoğan: 645

Selahattin Demirtaş: 228

Temel Karamollaoğlu: 8

Doğu Perinçek: 4

VELİAHMET MAHALLESİ

Kullanılan oy sayısı: 2451

Geçerli oy sayısı: 2401

Muharrem İnce: 1041

Meral Akşener: 213

Recep Tayyip Erdoğan: 1075

Selahattin Demirtaş: 35

Temel Karamollaoğlu: 32

Doğu Perinçek: 5

YENİ MAHALLE

Kullanılan oy sayısı: 6980

Geçerli oy sayısı: 6859

Muharrem İnce: 2515

Meral Akşener: 547

Recep Tayyip Erdoğan: 3606

Selahattin Demirtaş: 80

Temel Karamollaoğlu: 100

Doğu Perinçek: 10

YENİDOĞAN MAHALLESİ

Kullanılan oy sayısı: 4199

Geçerli oy sayısı: 4005

Muharrem İnce: 1169

Meral Akşener: 251

Recep Tayyip Erdoğan: 2477

Selahattin Demirtaş: 26

Temel Karamollaoğlu: 75

Doğu Perinçek: 8

ZABITAN MAHALLESİ

Kullanılan oy sayısı: 2010

Geçerli oy sayısı: 1967

Muharrem İnce: 790

Meral Akşener: 128

Recep Tayyip Erdoğan: 1009

Selahattin Demirtaş: 15

Temel Karamollaoğlu: 24

Doğu Perinçek: 2

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Yorumlar

(1)
01

Kartal - Diger mahalleri de yazarsanız merak ediyoruz TEPEKÖY MAH yesilova mah m.a paşa mah tavsantepe yenisehir

Yanıtla . 0Beğen 27 Haziran 16:42

Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz. Sitemizin Topluluk Kurallarına uymayan yorumlar yayınlanmaz. Yorumcular kendi özgür iradesi ile yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başlarına üstlenmektedirler.

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