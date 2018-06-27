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İzmit mahalle mahalle oy sonuçları

İzmit İlçe Seçim Kurulu tarafından açıklanan İzmit İlçe 1’inci Bölge Mahallelerinden çıkan sonuçlara göre en fazla oyu 44 bin 738 ile Recep Tayyip Erdoğan aldı. En az oy ise 168 oy ile Doğu Perinçek’e verildi. Tüm mahallelerden çıkan oy sayılarına haberimizden ulaşabilirsiniz.