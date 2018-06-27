İzmit mahalle mahalle oy sonuçları

AKÇAKOCA MAHALLESİ
Kullanılan oy sayısı: 1486
Geçerli oy sayısı: 1472
Muharrem İnce: 721
Meral Akşener: 124
Recep Tayyip Erdoğan: 577
Selahattin Demirtaş: 25
Temel Karamollaoğlu: 22
Doğu Perinçek: 3
CEDİT MAHALLESİ
Kullanılan oy sayısı: 4645
Geçerli oy sayısı: 4550
Muharrem İnce: 1513
Meral Akşener: 453
Recep Tayyip Erdoğan: 2360
Selahattin Demirtaş: 159
Temel Karamollaoğlu: 57
Doğu Perinçek: 8
CUMHURİYET MAHALLESİ
Kullanılan oy sayısı: 3578
Geçerli oy sayısı: 3547
Muharrem İnce: 2106
Meral Akşener: 290
Recep Tayyip Erdoğan: 1066
Selahattin Demirtaş: 53
Temel Karamollaoğlu: 25
Doğu Perinçek: 7
ÇUKURBAĞ MAHALLESİ
Kullanılan oy sayısı: 2535
Geçerli oy sayısı: 2480
Muharrem İnce: 1034
Meral Akşener: 241
Recep Tayyip Erdoğan: 1095
Selahattin Demirtaş: 71
Temel Karamollaoğlu: 38
Doğu Perinçek: 1
DOĞAN MAHALLESİ
Kullanılan oy sayısı: 2449
Geçerli oy sayısı: 2389
Muharrem İnce: 613
Meral Akşener: 273
Recep Tayyip Erdoğan: 1735
Selahattin Demirtaş: 33
Temel Karamollaoğlu: 40
Doğu Perinçek: 3
FATİH MAHALLESİ
Kullanılan oy sayısı: 1889
Geçerli oy sayısı: 1834
Muharrem İnce: 338
Meral Akşener: 75
Recep Tayyip Erdoğan: 1332
Selahattin Demirtaş: 48
Temel Karamollaoğlu: 40
Doğu Perinçek: 1
GÜLTEPE MAHALLESİ
Kullanılan oy sayısı: 2536
Geçerli oy sayısı: 2483
Muharrem İnce: 711
Meral Akşener: 181
Recep Tayyip Erdoğan: 1542
Selahattin Demirtaş: 9
Temel Karamollaoğlu: 36
Doğu Perinçek: 7
HACI HASAN MAHALLESİ
Kullanılan oy sayısı: 1258
Geçerli oy sayısı: 1241
Muharrem İnce: 608
Meral Akşener: 112
Recep Tayyip Erdoğan: 589
Selahattin Demirtaş: 4
Temel Karamollaoğlu: 13
Doğu Perinçek: 5
HACI HIZIR MAHALLESİ
Kullanılan oy sayısı: 2833
Geçerli oy sayısı: 2800
Muharrem İnce: 1208
Meral Akşener: 207
Recep Tayyip Erdoğan: 1467
Selahattin Demirtaş: 80
Temel Karamollaoğlu: 33
Doğu Perinçek: 5
HATİPKÖY MAHALLESİ
Kullanılan oy sayısı: 912
Geçerli oy sayısı: 900
Muharrem İnce: 275
Meral Akşener: 96
Recep Tayyip Erdoğan: 495
Selahattin Demirtaş: 18
Temel Karamollaoğlu: 16
Doğu Perinçek: 0
KARABAŞ MAHALLESİ
Kullanılan oy sayısı: 4823
Geçerli oy sayısı: 4737
Muharrem İnce: 2450
Meral Akşener: 415
Recep Tayyip Erdoğan: 1746
Selahattin Demirtaş: 62
Temel Karamollaoğlu: 54
Doğu Perinçek: 10
KEMALPAŞA MAHALLESİ
Kullanılan oy sayısı: 515
Geçerli oy sayısı: 510
Muharrem İnce: 302
Meral Akşener: 44
Recep Tayyip Erdoğan: 143
Selahattin Demirtaş: 16
Temel Karamollaoğlu: 2
Doğu Perinçek: 3
KOCATEPE MAHALLESİ
Kullanılan oy sayısı: 2583
Geçerli oy sayısı: 2536
Muharrem İnce: 865
Meral Akşener: 293
Recep Tayyip Erdoğan: 1398
Selahattin Demirtaş: 47
Temel Karamollaoğlu: 53
Doğu Perinçek: 3
KOZLUK MAHALLESİ
Kullanılan oy sayısı: 5298
Geçerli oy sayısı: 5224
Muharrem İnce: 2623
Meral Akşener: 478
Recep Tayyip Erdoğan: 1960
Selahattin Demirtaş: 91
Temel Karamollaoğlu: 59
Doğu Perinçek: 13
KÖRFEZ MAHALLESİ
Kullanılan oy sayısı: 3295
Geçerli oy sayısı: 3239
Muharrem İnce: 1275
Meral Akşener: 274
Recep Tayyip Erdoğan: 1574
Selahattin Demirtaş: 33
Temel Karamollaoğlu: 78
Doğu Perinçek: 5
KURUÇEŞME FATİH MAHALLESİ
Kullanılan oy sayısı: 3203
Geçerli oy sayısı: 3141
Muharrem İnce: 867
Meral Akşener: 281
Recep Tayyip Erdoğan: 1908
Selahattin Demirtaş: 22
Temel Karamollaoğlu: 55
Doğu Perinçek: 12
ORHAN MAHALLESİ
Kullanılan oy sayısı: 2909
Geçerli oy sayısı: 2879
Muharrem İnce: 1441
Meral Akşener: 255
Recep Tayyip Erdoğan: 1068
Selahattin Demirtaş: 64
Temel Karamollaoğlu: 47
Doğu Perinçek: 4
ÖMERAĞA MAHALLESİ
Kullanılan oy sayısı: 930
Geçerli oy sayısı: 922
Muharrem İnce: 480
Meral Akşener: 89
Recep Tayyip Erdoğan: 331
Selahattin Demirtaş: 12
Temel Karamollaoğlu: 10
Doğu Perinçek: 0
SANAYİ MAHALLESİ
Kullanılan oy sayısı: 1591
Geçerli oy sayısı: 1544
Muharrem İnce: 264
Meral Akşener: 69
Recep Tayyip Erdoğan: 1145
Selahattin Demirtaş: 33
Temel Karamollaoğlu: 31
Doğu Perinçek: 2
SERDAR MAHALLESİ
Kullanılan oy sayısı: 7029
Geçerli oy sayısı: 6806
Muharrem İnce: 1978
Meral Akşener: 504
Recep Tayyip Erdoğan: 4125
Selahattin Demirtaş: 127
Temel Karamollaoğlu: 73
Doğu Perinçek: 19
ŞİRİNTEPE MAHALLESİ
Kullanılan oy sayısı: 5454
Geçerli oy sayısı: 5374
Muharrem İnce: 2384
Meral Akşener: 581
Recep Tayyip Erdoğan: 2123
Selahattin Demirtaş: 178
Temel Karamollaoğlu: 87
Doğu Perinçek: 16
TEPECİK MAHALLESİ
Kullanılan oy sayısı: 938
Geçerli oy sayısı: 931
Muharrem İnce: 540
Meral Akşener: 90
Recep Tayyip Erdoğan: 277
Selahattin Demirtaş: 13
Temel Karamollaoğlu: 10
Doğu Perinçek: 1
TERZİBAYIRI MAHALLESİ
Kullanılan oy sayısı: 1323
Geçerli oy sayısı: 1300
Muharrem İnce: 440
Meral Akşener: 117
Recep Tayyip Erdoğan: 696
Selahattin Demirtaş: 40
Temel Karamollaoğlu: 6
Doğu Perinçek: 1
TOPÇULAR MAHALLESİ
Kullanılan oy sayısı: 5176
Geçerli oy sayısı: 5076
Muharrem İnce: 1497
Meral Akşener: 381
Recep Tayyip Erdoğan: 2518
Selahattin Demirtaş: 620
Temel Karamollaoğlu: 63
Doğu Perinçek: 7
TURGUT MAHALLESİ
Kullanılan oy sayısı: 5373
Geçerli oy sayısı: 5280
Muharrem İnce: 1854
Meral Akşener: 453
Recep Tayyip Erdoğan: 2806
Selahattin Demirtaş: 70
Temel Karamollaoğlu: 60
Doğu Perinçek: 7
TÜYSÜZLER MAHALLESİ
Kullanılan oy sayısı: 1670
Geçerli oy sayısı: 1632
Muharrem İnce: 669
Meral Akşener: 75
Recep Tayyip Erdoğan: 645
Selahattin Demirtaş: 228
Temel Karamollaoğlu: 8
Doğu Perinçek: 4
VELİAHMET MAHALLESİ
Kullanılan oy sayısı: 2451
Geçerli oy sayısı: 2401
Muharrem İnce: 1041
Meral Akşener: 213
Recep Tayyip Erdoğan: 1075
Selahattin Demirtaş: 35
Temel Karamollaoğlu: 32
Doğu Perinçek: 5
YENİ MAHALLE
Kullanılan oy sayısı: 6980
Geçerli oy sayısı: 6859
Muharrem İnce: 2515
Meral Akşener: 547
Recep Tayyip Erdoğan: 3606
Selahattin Demirtaş: 80
Temel Karamollaoğlu: 100
Doğu Perinçek: 10
YENİDOĞAN MAHALLESİ
Kullanılan oy sayısı: 4199
Geçerli oy sayısı: 4005
Muharrem İnce: 1169
Meral Akşener: 251
Recep Tayyip Erdoğan: 2477
Selahattin Demirtaş: 26
Temel Karamollaoğlu: 75
Doğu Perinçek: 8
ZABITAN MAHALLESİ
Kullanılan oy sayısı: 2010
Geçerli oy sayısı: 1967
Muharrem İnce: 790
Meral Akşener: 128
Recep Tayyip Erdoğan: 1009
Selahattin Demirtaş: 15
Temel Karamollaoğlu: 24
Doğu Perinçek: 2
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz
Yorumlar
(1 )
Kartal - Diger mahalleri de yazarsanız merak ediyoruz TEPEKÖY MAH yesilova mah m.a paşa mah tavsantepe yenisehir
Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz. Sitemizin Topluluk Kurallarına uymayan yorumlar yayınlanmaz. Yorumcular kendi özgür iradesi ile yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başlarına üstlenmektedirler.