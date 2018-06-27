Kordsa’nın yeni ürünü İzmit’te üretiliyor

Kordsa’nın Aralık 2017’de İzmit’teki fabrikasında inşaat güçlendirme alanında temelini attığı polipropilen monofilament fiber donatı hattı, 2018 Haziran ayı itibariyle üretime başladı. İnşaat güçlendirme teknolojilerinde bu yeni yatırımla Kordsa, üretim kapasitesini artırmakla kalmıyor, aynı zamanda ürün yelpazesini de genişletiyor.

ALTYAPI İÇİN UYGUN

Kordsa; inşaat projelerinde beton güçlendirme uygulamaları için kullanım kolaylığı, hızlı uygulanabilirlik, daha az işçilik, yüksek beton tokluğu, uzun süreli dayanıklılık ve düşük karbon salınımı sağlayan makro ve mikro sentetik fiber donatıları ile 2014 yılından bu yana inşaat pazarında fark yaratıyor. Kordsa, yeni yatırımıyla üretimine başladığı yeni ürününün, sürdürülebilirlik ve performans avantajı sağlamasının yanında etkin dozaj kullanımı ile maliyet avantajı açısından özellikle altyapı projelerinde üstün bir ürün olmasını hedefliyor.

AVRUPA’YA DA GİDECEK

Kordsa CEO’su Ali Çalışkan devreye aldıkları inşaat sektörüne yönelik polipropilen monofilament fiber donatı hattıyla ilgili olarak şunları dile getirdi: “İnşaat güçlendirme teknolojilerinde gerçekleştirdiğimiz bu yatırımımızla ürün yelpazemizi genişletiyoruz. Yeni polipropilen monofilament fiber donatı hattının devreye girmesiyle, pazarda rakiplerimizden farklılaşarak büyümeyi hedefliyoruz. KraTos’un yeni bir çeşidi olan bu yeni sentetik fiber donatıyı hem Türkiye hem de Avrupa pazarına sunmayı hedefliyoruz.”

“SÜRDÜRÜLEBİLİR BİR GELECEK HEDEFİMİZDİR”

“KraTos inşaat projelerinde beton güçlendirme uygulamalarında kolay kullanımı, hızlı uygulanabilirliği, betonda sağladığı yüksek tokluk performansı ve düşük karbon salınımıyla devrim yarattı. Bu yeni çeşidi de sektöre yön verecek yenilikçi bir ürün. Kordsa olarak yaşam alanlarımızı daha dayanıklı, daha sağlam ve daha çevreci kılmak için çalışıyoruz. Yaşamı güçlendirme misyonumuzla yaşamın her alanına dokunuyoruz. Hedefimiz sürdürülebilir bir gelecek…”