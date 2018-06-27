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Bugün 16:10 TSİ- Ekonomi ( G : Bugün 16:12 TSİ )

Konak ihalesine 3 firma katıldı

İzmit Belediyesi tarafından Gedikli Köyü’ne yapılacak konağın ihalesi gerçekleştirildi.

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Etüt Proje Müdürlüğü tarafından gerçekleştirilen ihaleye3 firma katıldı. Yaklaşık maliyeti 696 bin 766 lira olan ihaleye katılan Hasçevik Zemin firması 504 bin 451 lira, Fatih Gülen 642 bin 800 lira ve Ayaz Medikal firması da 399 bin lira teklifte bulundu. Komisyon teklifleri değerlendirip ihaleyi kazanan firmayı önümüzdeki günlerde açıklayacak.

210 GÜNDE BİTECEK

210 gün içinde tamamlanacak Gedikli Köyü’ndeki konak 2 kattan oluşacak. Konakta atölyeler, çok amaçlı salon, köy odası, mescit, muhtarlık yeri ve sağlık ocağı bulunacak.

Bugün 16:10 TSİ - Ekonomi

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