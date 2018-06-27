Genç operatörler yarışacak

İl Milli Eğitim Müdürlüğü, Kocaeli Sanayi Odası (KSO) ve Türkiye Liman İşletmecileri Derneği (TÜRKLİMDER) arasında iş birliği protokolü imzalandı. Yapılan anlaşmaya göre Liman işletmeciliği, denizcilik ve bu alanlara yakın dallarda bölümleri olan mesleki ve teknik Anadolu lisesi öğrencileri arasından seçilen öğrencilere limancılık alanında; mobil vinç operatörlüğü, dökme ambalajlı yükler için eğitim (MHC) ve lastik tekerlekli saha köprü vinci operatörlüğü (RTG) eğitimleri verilecek.

VALİ DE İMZA ATTI

‘Kariyer Port Mükemmeliyet Merkezi’nde teorik ve simülatör üzerine eğitimlerin verileceği belirtildi. Bu arada yapılan iş birliği protokolüne iş birliği protokolü Vali Hüseyin Aksoy tarafından imzalandı. Protokol törenine Vali Aksoy’un yanı sıra TÜRKLİMDER Başkanı İbrahim Dölen, KSO Başkanı Ayhan Zeytinoğlu ve İl Milli Eğitim Müdürü Fehmi Rasim Çelik de katıldı.

“GENÇLERE YENİ İŞ İMKANI”

Törende konuşan Kocaeli Valisi Hüseyin Aksoy, “Liman işletmeciliğinde ihtiyaç duyulan vinç operatörünün yetiştirilmesi konusunda sanayi odamızın bünyesinde oluşturulan merkezde yürütülecek çalışmalarla yeni operatörlerin yetiştirilmesi konusunda iş birliği yapılacak. Yeni insan kaynakları temini için bu çalışma yapılıyor. Buradan yetişecek insanlar sadece yurtiçinde değil, yurtdışında da iş bulabilecekler” dedi. Aksoy, konuşmasının sonunda ise projede emeği geçen herkese teşekkür etti. Konuşmanın ardından protokole Vali Hüseyin Aksoy, İbrahim Dölen, Ayhan Zeytinoğlu ve Fehmi Rasim Çelik tarafından imza atıldı.