Prometeon Türkiye’nin roadshow’u başladı

Pirelli marka kamyon, otobüs, tarım ve OTR lastiklerinin lisanslı üreticisi Prometeon Türkiye Ağustos sonuna kadar devam edecek olan kamyon kooperatifleri roadshow’u için 25 Haziran’da yola çıktı. Prometeon TIR’ı “Her Koşulda Yanındayız” sloganı ile 30 ilde, 44 farklı kamyon kooperatifini ziyaret edecek. Roadshow’da lojistik sektöründe hizmet veren kaptanlar ile buluşulacak.

KAMPANYA DA YAPILIYOR

Günlük programın Prometeon Türkiye’nin sosyal medya hesaplarından paylaşılacağı etkinlikler kapsamında kaptanlara optisyen eşliğinde göz muayenesinin yanı sıra etkinlik süresince 2 adet lastik alımına yelek kampanyası gerçekleşecek. Ayrıca kaptanlar lastikte hava basıncının önemi konusunda bilinçlendirilecek. Roadshow, Prometeon Türkiye satış yöneticilerinin ve iş ortaklarının katılımıyla gerçekleşecek.

“MÜŞTERİLERİMİZİN YANINDA OLACAĞIZ”

Prometeon Türkiye, Orta Doğu, Afrika, Rusya, Orta Asya ve Kafkaslar Ticaret Direktörü Gökçe Şenocak; “Müşterilerimize ürün ve hizmetlerimizi tanıtmak, onların yolculuklarında her zaman yanlarında olduğumuzu bir kez daha hissettirmek istiyoruz. Etkinlikler kapsamında iş ortaklarımız da kooperatiflere özel yerel kampanyaları paylaşacaklar” dedi. Etkinlik alanında kaptanların yorgunluklarını unutacakları eğlenceli aktiviteler yanında katılımcılara kaptanların günlük işlerini yaparken ihtiyaç duyabilecekleri çeşitli promosyon ürünleri de dağıtılacak.