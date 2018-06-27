Başkan Karaosmanoğlu: Avrupa bize ders veremez

Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı İbrahim Karaosmanoğlu, 24 Haziran Cumhurbaşkanlığı ve 27. dönem milletvekili genel seçiminin ardından teşekkür ziyaretlerinde bulundu. İlk olarak AKP İl Başkan Vekili Abdullah Eryarsoy ve beraberindeki yönetim kurulu üyelerini makamında ağırlayan Karaosmanoğlu, daha sonra ile MHP ve BBP İl yönetimlerini ziyaret ederek destekleri için teşekkür etti.

SEÇMENE TEŞEKKÜR

AKP İl Başkan Vekili Abdullah Eryarsoy, İl Kadın Kolları Başkanı Serpil Yılmaz ve İl Gençlik Kolları Başkanı Emre Kahraman’ın da yer aldığı görüşmede, Cumhurbaşkanlığı seçiminin ilk turda bitmesinin dünyaya net bir mesaj olduğunu da dile getiren Başkan Karaosmanoğlu, “Kocaeli halkına ve milletimize çok teşekkür ediyorum” dedi. AKP teşkilatlarının seçim sürecinde büyük gayret gösterdiğini dile getiren Karaosmanoğlu, “Seçim günü gezdiğim okullarda teşkilatımız görevinin başındaydı. Kentin her köşesinde büyük bir heyecan vardı. İlçe belediye başkanlarımız bu süreçte çok yoğun biçimde ve büyük bir gayretle çalıştı. Her zaman halkımızı dinledik ve yanında olduk. Hizmet siyasetimize hep birlikte devam edeceğiz” ifadelerini sarf etti.

“YENİ DÖNEM HAYIRLI OLSUN”

24 Haziran seçimlerinde demokrasinin kazandığını kaydeden Karaosmanoğlu, “Kazanan 81 milyon vatandaşımız olmuştur. Kazanan Türkiye ve bölgemizdeki tüm mağdurlar ile dünyadaki mazlumlar olmuştur. Cumhurbaşkanımızın liderliğinde vatandaşımızın huzurunu ve refahını inşallah daha ileriye taşıyacağız. 25 Haziran itibarıyla Türkiye için yeni bir dönem başladı. Vaatlerimizin gerektirdiği çalışmalara başladık” diye konuştu.

MHP VE BBP’Yİ ZİYARET ETTİ

24 Haziran seçimleri için AKP’nin ittifak yaptığı MHP ve BBP İl başkanlıklarını da ziyaret eden Başkan Karaosmanoğlu, burada parti temsilcileriyle de bir araya geldi. İlk ziyaretini Büyük Birlik Partisi’ne (BBP) yapan Karaosmanoğlu, burada il başkanı Serhat Duyar tarafından karşılandı. AKP, BBP ve MHP kadrolarının sandığa sahip çıktığını belirten Karaosmanoğlu, “CHP, cumhurbaşkanlığı seçiminin ikinci tura kalacağına inanmıştı. BBP’ye gönül vermiş kardeşlerime teşekkür ediyorum. Elde edilen bu başarı hepimizin başarısıdır” ifadelerini sarf etti.

“KARAOSMANOĞLU BABA BAŞKAN’DIR”

BBP İl Başkanı Serhat Duyar ise, “Büyükşehir Belediye Başkanımız “Baba Başkan’dır”. BBP 15 Temmuz’dan başlayıp takibinde referandum ve 24 Haziran sürecinde de tavrını net bir şekilde koymuştur. Bu anlamda tüm teşkilatlarımız ve Alperen ocaklarımız üzerine düşen görevi yerine getirmek için çalışmıştır. Bundan sonrada vatanımızın birliği ülkemizin bütünlüğü ile ilgili bize ihtiyaç duyulan her noktada hizmet etmeyi sürdürüyoruz” açıklamasını yaptı.

ÜNLÜ: SÖZÜMÜZÜ TUTTUK

Karaosmanoğlu ve beraberindeki heyet daha sonra ise MHP İl Teşkilatı’nı ziyaret etti. Başkan İbrahim Karaosmanoğlu’nu karşılayan il başkanı Aydın Ünlü, “Cumhur İttifakı’nın il başkanı olarak sözümüzü tuttuk; liderimizin başını yerine eğdirmedik. Seçim öncesi, cumhurbaşkanlığı seçiminde yüzde 50-60 alacağımızı söylemiştik. Anketlerin yoğun baskısına rağmen yüzde 11 civarında oy aldık. Kocaeli halkı da bizleri sevindirdi” dedi.

“AVRUPA, BİZE DERS VEREMEZ”

Türkiye’nin ve Kocaeli’nin çok önemli bir seçim yaşadığını Başkan Karaosmanoğlu ise, “MHP’ye gönül vermiş vatandaşlarımızla ve kadrolarıyla 15 Temmuz’da meydanlarda demokrasiye, ülkemize, bayrağımıza birlikte sahip çıktık. Güzel bir ittifak oluşturduk. Ortak paydaları çok olan iki kardeş partiyiz. Hepimizin gayretiyle Kocaeli’de yüzde 60 oy aldık. Oy kullanma oranının yüzde 90 seviyelerinde olması da bizleri mutlu etti. Dünyaya ve özellikle Avrupa’ya demokrasi dersi verdik. Her fırsatta bize akıl vermeye çalışan Avrupa, bize demokrasi dersi vermeye kalkmasın” diye konuştu.