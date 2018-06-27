Kocaeli Gazetesi Kocaeli Gazetesi
Gizle
Bugün 16:17 TSİ- Gündem ( G : Bugün 16:19 TSİ )

En çok uyuşturucu dosyası Kocaeli’de

26 Haziran Dünya Uyuşturucu Kullanımı ve Kaçakçılığı ile Mücadele Günü sebebiyle dün Sesimi Duyan Yok Mu Derneği Başkanı Hüseyin Akbulut, Sabri Yalım Parkı’nda kamuoyunun dikkatini çekmek için basın açıklaması yaptı.

mask
Büyütmek için resme tıklayın

Akbulut, daha önceden ilimiz siyasi parti il, ilçe başkanları ve belediye başkanlarını da konuyla ilgili duyarlı olmaları için açıklamaya davet etti.

“PROTOKOL BİLE YOK”

Ancak açıklamaya sadece CHP İl Başkanı Cengiz Sarıbay, İl Kadın Kolları Başkanı Songül Kaya ve İzmit İlçe eski Başkanı Mehmet Ümit Küçükkaya’nın da aralarında olduğu az sayıda insan katıldı. Dernek başkanı Hüseyin Akbulut, katılımın az olmasına sitem etti. Açıklamasına başlamadan önce ‘Protokol dahi katılmazken, biz bu mücadeleyi nasıl yapacağız?” diyerek sitem eden Akbulut açıklamasında şunları söyledi:

“YÜZDE 700 ARTIŞ VAR”

“Uyuşturucu kullanımı tüm dünyada olduğu gibi Türkiye’de de üst seviyelere çıkmıştır. Son 10 yılda yüzde 700 oranında artış yaşanmıştır. İlimiz ülke genelinde en çok madde bağımlılığı kullanılan il olmuştur. Bu çok üzücü bir rakam. Ayrıca uyuşturucu kulanım yaşı 9’a düşmüştür. Bugünkü toplantıda görüldüğü gibi halkımız çok duyarsız. Böyle olunca madde kullanım sayısız tabi ki yükselir.”

“11 BAKANLIK BAKIYOR”

“Polisimiz maalesef uyuşturucuyla mücadele konusunda yalnız bırakılmıştır. Hiçbir maddi imkanımız olmadığı halde 4 gencimizi tedavi ettirdik. Uyuşturucuyu konu alan bir tiyatro gösterimi yaptık. Halka seslenmek istiyorum eğer mahallenizde torbacı varsa bunu bilin ve polise haber verin. Hükümetten uyuşturucu ile ilgili bakanlık kurulmasını istiyoruz. Çünkü konuya 11 bakanlık birden bakıyor ve işler çok hızlı yürümüyor. Denetimli serbestlik 2 yıla çıkarılsın. Madde kullanan gençlerin 3 ay değil, 2 sene süreyle hastaneye gidip idrarlarını vermeli.”

“KOCAELİ İLK SIRADA”

CHP İl Başkanı Cengiz Sarıbay ise konuşmasında ülkenin en büyük sorunun uyuşturucuyla mücadele ve cinsellik olduğunu söyledi. Sarıbay, “Kocaeli, uyuşturucu kullanımda ilk sıra ve kullanım yaşı 9’a kadar düşmüş durumda. Adliyeye gelen dosyaların yarısına yakını uyuşturucu ve cinselliktir. Maalesef cinsel suçlar ve uyuşturucular ülkemizde son derece hızla artıyor. Bu parti ayrımı gözetmeksizin hepimizin sorunudur. CHP uyuşturucuyla mücadelede de son derece çalışma yapıyor. Bu konu sadece polise bırakılmamalı. Her anne ve baba duyarlı olmalı. Kendi çocuğu dahi kullanıyorsa ihbar etmelidir” şeklinde konuştu.

Bugün 16:17 TSİ - Gündem

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz

Anket 24 Haziran Milletvekili seçimlerinde hangi partiye oy vereceksiniz?
Dolu değil taş yağdı sanki... mask
Dolu değil taş yağdı sanki...
Kapalı Pazar dolu için otopark oldu mask
Kapalı Pazar dolu için otopark oldu
Bu işe nokta koyun! mask
Bu işe nokta koyun!
Kötü kokunun kaynağı bulunamadı mask
Kötü kokunun kaynağı bulunamadı
Oto hırsızlık çetesi çökertildi! mask
Oto hırsızlık çetesi çökertildi!
Çocuk tacizcisi adliyeye sevk edildi mask
Çocuk tacizcisi adliyeye sevk edildi
BEĞEN 23 B
TAKİP ET 2 B
Kocaeli'de Akşener'e en fazla oy o ilçeden çıktı! mask
Kocaeli'de Akşener'e en fazla oy o ilçeden çıktı!
Ceviz büyüklüğünde dolu yağabilir! mask
Ceviz büyüklüğünde dolu yağabilir!
Kocaeli'de 5 parti vekil çıkardı! mask
Kocaeli'de 5 parti vekil çıkardı!
İşte Kocaeli'nin 14. milletvekili! mask
İşte Kocaeli'nin 14. milletvekili!
Dolu değil taş yağdı sanki... mask
Dolu değil taş yağdı sanki...
İşte Kocaeli'nin 13 milletvekili mask
İşte Kocaeli'nin 13 milletvekili

GALERİ

Polis kocası tarafından öldürülen kadın toprağa verildi mask
Polis kocası tarafından öldürülen kadın toprağa verildi
Seçimlerin ardından Akşener'den ilk açıklama! mask
Seçimlerin ardından Akşener'den ilk açıklama!
Çocuk tacizcisine meydan dayağı! mask
Çocuk tacizcisine meydan dayağı!
Derince’de seçim heyecanı! mask
Derince’de seçim heyecanı!
Körfez’de seçim sakin geçti mask
Körfez’de seçim sakin geçti
Yaşlılar yerine kendi oy kullanmak istedi, kavga çıktı! mask
Yaşlılar yerine kendi oy kullanmak istedi, kavga çıktı!
BEĞEN 23 B
TAKİP ET 2 B
GİRİŞ YAP KAYIT OL