En çok uyuşturucu dosyası Kocaeli’de

Akbulut, daha önceden ilimiz siyasi parti il, ilçe başkanları ve belediye başkanlarını da konuyla ilgili duyarlı olmaları için açıklamaya davet etti.

“PROTOKOL BİLE YOK”

Ancak açıklamaya sadece CHP İl Başkanı Cengiz Sarıbay, İl Kadın Kolları Başkanı Songül Kaya ve İzmit İlçe eski Başkanı Mehmet Ümit Küçükkaya’nın da aralarında olduğu az sayıda insan katıldı. Dernek başkanı Hüseyin Akbulut, katılımın az olmasına sitem etti. Açıklamasına başlamadan önce ‘Protokol dahi katılmazken, biz bu mücadeleyi nasıl yapacağız?” diyerek sitem eden Akbulut açıklamasında şunları söyledi:

“YÜZDE 700 ARTIŞ VAR”

“Uyuşturucu kullanımı tüm dünyada olduğu gibi Türkiye’de de üst seviyelere çıkmıştır. Son 10 yılda yüzde 700 oranında artış yaşanmıştır. İlimiz ülke genelinde en çok madde bağımlılığı kullanılan il olmuştur. Bu çok üzücü bir rakam. Ayrıca uyuşturucu kulanım yaşı 9’a düşmüştür. Bugünkü toplantıda görüldüğü gibi halkımız çok duyarsız. Böyle olunca madde kullanım sayısız tabi ki yükselir.”

“11 BAKANLIK BAKIYOR”

“Polisimiz maalesef uyuşturucuyla mücadele konusunda yalnız bırakılmıştır. Hiçbir maddi imkanımız olmadığı halde 4 gencimizi tedavi ettirdik. Uyuşturucuyu konu alan bir tiyatro gösterimi yaptık. Halka seslenmek istiyorum eğer mahallenizde torbacı varsa bunu bilin ve polise haber verin. Hükümetten uyuşturucu ile ilgili bakanlık kurulmasını istiyoruz. Çünkü konuya 11 bakanlık birden bakıyor ve işler çok hızlı yürümüyor. Denetimli serbestlik 2 yıla çıkarılsın. Madde kullanan gençlerin 3 ay değil, 2 sene süreyle hastaneye gidip idrarlarını vermeli.”

“KOCAELİ İLK SIRADA”

CHP İl Başkanı Cengiz Sarıbay ise konuşmasında ülkenin en büyük sorunun uyuşturucuyla mücadele ve cinsellik olduğunu söyledi. Sarıbay, “Kocaeli, uyuşturucu kullanımda ilk sıra ve kullanım yaşı 9’a kadar düşmüş durumda. Adliyeye gelen dosyaların yarısına yakını uyuşturucu ve cinselliktir. Maalesef cinsel suçlar ve uyuşturucular ülkemizde son derece hızla artıyor. Bu parti ayrımı gözetmeksizin hepimizin sorunudur. CHP uyuşturucuyla mücadelede de son derece çalışma yapıyor. Bu konu sadece polise bırakılmamalı. Her anne ve baba duyarlı olmalı. Kendi çocuğu dahi kullanıyorsa ihbar etmelidir” şeklinde konuştu.