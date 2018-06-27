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Derince Araştırma’ya iki yeni hekim atandı

Derince Eğitim ve Araştırma Hastanesi bünyesindeki hekim sayısına yeni takviyeler yapıyor.

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Çocuk cerrahi uzmanı Deniz Ersayın Gürer, geçtiğimiz günlerde hastanenin hekim kadrosuna katıldı. Öte yandan çocuk cerrahi uzmanı Seniha Esin Söğüt de yeni dönemde hastanede hasta kabulüne başladığı belirtildi.

DENİZ ERSAYIN GÜRER KİMDİR?

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1982 Bursa doğumlu olan Dr. Gürer, 2007 yılında Başkent Üniversitesi Tıp Fakültesi’nden mezun oldu. Zonguldak Ereğli 1 No'lu ASM, Ege Üniversitesi’nde, Manisa Celal Bayar Üniversitesi'nde ve Ardahan Devlet Hastanesi'nde görev Gürer, haziran ayı başında Derince Eğitim ve Araştırma Hastanesi Alikahya Yerleşkesi’nde göreve başladı.

SENİHA ESİN SÖĞÜT KİMDİR?

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1982 Tekirdağ doğumlu olan Dr. Söğüt, 2007 yılında Tekirdağ Üniversitesi Tıp Fakültesi’nden mezun oldu. Sırasıyla Tekirdağ Mürefte Sağlık Ocağı ve Tekirdağ Devlet Hastanesi'nde, Denizli Pamukkale Üniversitesi Tıp Fakültesi’nde ve Zonguldak Kadın Doğum ve Çocuk Hastalıkları Hastanesi'nde görev yaptıktan sonra haziran ayı başından itibaren Derince Eğitim ve Araştırma Hastanesi Alikahya Yerleşkesi’nde göreve başladı.

Bugün 16:18 TSİ - Sağlık

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