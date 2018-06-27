Baran’dan SKM çalışanlarına teşekkür

Tütünçiftlik Sahilde bulunan Belediye Sosyal Tesisleri’nde gerçekleşen teşekkür ve kahvaltı programına; Körfez Belediye Başkanı İsmail Baran’ın yanı sıra, AKP Körfez İlçe Başkanı Şener Söğüt, Seçim Koordinasyon Merkezi (SKM) Başkanı Selami Tanış ve diğer görevliler katılım sağladılar.

BARAN TEBRİK ETTİ

Körfez Belediye Başkanı İsmail Baran,24 Haziran Cumhurbaşkanlığı ve 27. Dönem Milletvekili Genel Seçimi'nde, seçim çalışmalarını programlayan Körfez İlçe SKM Başkanı Selami Tanış ve görevlilerle bir araya geldi. Belediye Sosyal Tesislerinde gerçekleşen buluşmada konuşan Başkan İsmail Baran; “Hepinizin bildiği üzere ülkemizin, milletimizin, dünyadaki tüm mazlumların geleceği için yaklaşık 65 gün boyunca saha çalışmalarımızı sürdürdük. Körfez’de her yüreğe dokunduk, her evin kapısını çaldık. Tarihi bir seçimi birlikte körfez’iz diyerek gerçekleştirdik. Ben bu bağlamda, İlçe Başkanımız Şener Bey başta olmak üzere, SKM Başkanımız Selami Tanış’a ve diğer arkadaşlarımıza yürekten tebrik ediyorum. Zaferimiz mübarek olsun. Birlikte nice zaferler kutlamayı Cenab-ı Hak’tan niyaz ediyorum ” şeklinde konuştu.

“ BİRLİĞİMİZ DAİM OLSUN”

Körfez Belediye Başkanı İsmail Baran’ın konuşmasının ardından, AK Parti Körfez İlçe Başkanı Şener Söğüt’te bir konuşma gerçekleştirdi. Başkan Söğüt; “Kıymetli Belediye Başkanım, değerli yol arkadaşlarım, hepinizi muhabbetle selamlıyorum. Belediye Başkanımızın da ifade ettiği gibi, çalmadık kapı, sıkılmadık el bırakmadık. Seçim takvimin açıklanmasının ardından, hemen SKM ekibimizi oluşturduk. SKM Başkanımız Selami Tanış’ın, diğer çalışan arkadaşlarımızın emekleriyle güzel ve verimli programlar ortaya çıkardık. Ben bu süreçte bizleri biran olsun yalnız bırakmayan Belediye Başkanımız İsmail Baran’a, canla başla çalışan SKM ekimize çok teşekkür ediyorum. Birliğimiz, beraberliğimiz daim olsun” ifadelerine yer verdi.

HEDİYE TAKDİM ETTİ

Programın sonunda Körfez Belediye Başkanı İsmail Baran, AK Parti Körfez İlçe Başkanı Şener Söğüt’e, SKM Başkanı Selami Tanış’a ve görevlilere hediye takdiminde bulundu.