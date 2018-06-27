Genç mühendisler kep attı

Makine Mühendisleri Odası Kocaeli Şube Başkanı Murat Kürekçi, Kocaeli Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Makine, Endüstri ve Mekatronik Mühendisliği Bölümlerinin mezuniyet törenine katıldı. Okullarından mezun olan öğrencilere seslenen Başkan Kürekçi, mühendisliğin önemi ve Oda birliği konularında bilgi verdi. Endüstri Mühendisliği bölüm birinci, ikinci, üçüncülerine ve ayrıca Proje Bitirme Ödevi yarışmasında dereceye girenlere Oda tarafından hazırlanan ödüller de takdim edildi.