Makine Mühendisleri Odası Kocaeli Şube Başkanı Murat Kürekçi, Kocaeli Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Makine, Endüstri ve Mekatronik Mühendisliği Bölümlerinin mezuniyet törenine katıldı. Okullarından mezun olan öğrencilere seslenen Başkan Kürekçi, mühendisliğin önemi ve Oda birliği konularında bilgi verdi. Endüstri Mühendisliği bölüm birinci, ikinci, üçüncülerine ve ayrıca Proje Bitirme Ödevi yarışmasında dereceye girenlere Oda tarafından hazırlanan ödüller de takdim edildi.
Bugün 16:36 TSİ- Eğitim ( Güncelleme : Bugün 16:37 TSİ )
Genç mühendisler kep attı
Makine Mühendisleri Odası Kocaeli Şube Başkanı Murat Kürekçi, Kocaeli Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Makine, Endüstri ve Mekatronik Mühendisliği Bölümlerinin mezuniyet törenine katıldı.
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Bugün 16:36 TSİ - Eğitim
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz