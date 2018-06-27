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Dost Eli Derneği’ne yeni bina

Gölcük Dost Eli Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği Başkanı Nejdet Öztürk, yapımı süren yeni dernek binasının çalışmaları hakkında bilgi vererek, vatandaşlardan da destek istedi.

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Gölcük Dost Eli Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği Başkanı Nejdet Öztürk, Gölcük’e önemli katkılar sağlayacak yeni dernek binasının çalışmaları hakkında açıklamalarda bulundu ve Gölcüklülerden dernek binası için desteklerinin devam etmesini diledi.

“YARDIMLARLA YAPILACAK”

Donanma Caddesi D-130 Karayolu kenarında 10 yıl önce alınan arsa üzerine dernek binası yapıldığını söyleyen Gölcük Dost Eli Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği Başkanı Nejdet Öztürk, “Sayın Belediye Başkanım Mehmet Ellibeş de derneğimizin temel atma törenine katılım sağladı, kendisine çok teşekkür ediyorum. Çalışmalar hızlı bir şekilde devam ediyor. Derneğin binası toplumun yardımlarıyla devam edecek. Topluma dayalı bir derneğiz. Toplumumuz yardımları yapmazsa inşaatımız ne yazık ki duracak. Şu an da ise kimin gücü ne kadar yetiyorsa onların desteklerine talibiz” dedi.

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