GTÜ Rektörü Aslan’dan, Karaosmanoğlu’na ziyaret

Ziyaretten duyduğu memnuniyeti belirten Başkan Karaosmanoğlu, Prof. Dr. Muhammed Hasan Aslan’ın GTÜ rektörü olarak atanmasından dolayı bir kez daha tebrik etti.

“ÜNİVERSİTEMİZİN YANINDAYIZ”

Gebze Teknik Üniversitesi Rektörlüğü’ne atanan Prof. Dr. Muhammed Hasan Aslan’a görevinde başarılar dileyen Karaosmanoğlu, "Gebze Teknik Üniversitesi yeni Rektörü Muhammed Hasan Aslan hocamıza görevinin hayırlı olmasını diliyorum. Üniversite ile belediyemizin yapmış olduğu protokoller ve çalışmalar devam ediyor. Bundan sonra da inşallah yeni rektörümüzle beraber üniversitemizin ihtiyaç duyduğu her durumda değerli hocamızın yanında olduğumuzu belirtmek istiyorum" açıklamasını yaptı.

“REKTÖR, BAŞKAN’A TEŞEKKÜR ETTİ”

Gebze Teknik Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Muhammed Hasan Aslan ise Büyükşehir Belediye Başkanı İbrahim Karaosmanoğlu’nun kent geneli başta olmak üzere Gebze Teknik Üniversitesi için yaptığı güzel çalışmaları hatırlatarak, teşekkür etti. GTÜ’nin en iyi yerlere gelmesi için gerekli çabayı göstereceklerini kaydeden Prof. Dr. Aslan, Kocaeli Büyükşehir Belediyesi ile işbirliği içinde yeni başarılar elde etmeye çalışacaklarını da kaydetti.