Sınav başarısı için 18 altın öneri

Sınavdan önceki günlerde yapılacak aktivitelerin, beslenme düzeninin ve sosyal ortamların sınav stresine etkisinin göz ardı edilmemesi gerekiyor. Uz. Dr. Nehir Kürklü, sınava girecek öğrenciler için önerilerde bulundu.

Deneme sınavları gibi düşünülmeli

Üniversite sınavına girişte yaşanabilecek stres ve kaygıyı kontrol etmenin en iyi yolu, onu önceden tanımak ve sınavla yüzleşmektir. Sınava hazırlık sürecinde düzenli olarak deneme sınavlarından geçen öğrenciler, aslında pek çok kez bu stres ile karşı karşıya kalarak onu tanıma fırsatı bulmuştur. Sınav sabahı da bu stresle defalarca yüzleştiklerini hatırlamalı ve üniversiteye giriş sınavının da diğer hazırlık sınavlarından farklı olmadığını unutmamalıdır.

Kaygıyı doğru yönetmeli

Belli bir seviyenin üzerine çıkmamak koşuluyla performans kaygısı kişinin motivasyonunu artırır ve dikkatini sürdürmesine yardımcı olur. Ancak çok artmış kaygı düzeyi kişiyi rahatsız etmeye başlar, dikkatini sürdürmesine engel olur. Mevcut bilgilerin sınav esnasında en etkili şekilde kullanılmasının önüne geçer. Ayrıca sınav öncesinde devamlı olarak sınavla ilgili konuşmalar yapmak, ev içinde ebeveynler ve diğer aile bireyleri tarafından sınav sözcüğünün sık sık kullanılması, öğrencilerin sınav kaygısını olumsuz etkileyebilir.

Sınav öncesinde bu uyarıları dikkate alın!