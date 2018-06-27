Bulut, yeni yaşam alanını inceledi

Dumlupınar Mahallesi’ndeki Spor ve Rekreasyon Alanı’nda çalışmalar tüm hızıyla devam ederken Derince Belediye Başkanı Ali Haydar Bulut da bölgeye giderek projedeki son durumu yerinde gördü. Harikalar Sahili’nin ardından sahil şeridinin doğu kısmını da canlandıracak olan Dumlupınar Mahallesi’ndeki Spor ve Rekreasyon Alanı projesi 30 bin m2’lik alana inşa ediliyor.

VİZYON PROJELER

Yaptıkları projelerle Derince’yi yaşamaktan mutluluk duyulan bir şehir haline getirdiklerini belirten Başkan Bulut, “Şehrimize değer katan çalışmalara imza atmaya devam ediyoruz. Derince’mize bir yandan vizyon projeler kazandırırken diğer taraftan oluşturduğumuz yeşil alanlarla halkımıza aileleriyle birlikte rahatça zaman geçirebilecekleri bölgeler oluşturuyoruz. İçerisinde bisiklet ve yürüyüş parkurlarının da yer alacağı spor ve rekreasyon alanı projemizi de tamamlayarak halkımızın kullanımına açacağız” dedi.