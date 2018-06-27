Kılıçdaroğlu, kalsın mı gitsin mi diye sorduk: 7 hayır 4 evet

CHP’nin cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce’nin seçim süresi boyunca sergilediği başarılı performansına rağmen rakibi Recep Tayyip Erdoğan karşısında mağlup olması sonrasında gözler CHP parti örgütlerine çevrildi. Partililer, büyük destek verdikleri Muharrem İnce’nin partinin başına geçmesini isterken, genel başkan Kemal Kılıçdaroğlu, “Partide koltuk sevdasına yer yok” açıklamasında bulunmuştu.

ÖRGÜT BÖLÜNDÜ

Ancak bu durum partilileri ikiye böldü. Kimi örgüt üyeleri sosyal medyadan İnce’ye destek verirken, kimileri ise sessizliğini korudu. CHP Kocaeli örgütlerinde de bazı ilçe başkanları İnce’ye açıktan destek vererek değişim olması gerektiğini savunurken, bazı ilçe başkanları ise sorunun genel başkandan kaynaklanmadığının altını çizdi. CHP Milletvekili Tahsin Tarhan konu hakkında yorum yapmak istemediğini söyledi.

CHP İl Başkanı Cengiz Sarıbay: “Her şeyin sırası var”

“Ben kurultay delegesi değilim, ama kurultaya gitmek için çok erken. 9 ay sonra yerel seçimler var ve olağanüstü kurultayın zamanı değil. Kurultay bize sadece zaman kaybettirir. Ben kurultayın yapılmasına sıcak bakmıyorum.”

CHP Milletvekili Haydar Akar: “Bağırıp çağırdılar diye kurultay olmaz”

“Olağanüstü kurultay neden yapılsın? Her şeyin bir sırası var. 2 gün içinde bağırıp çağırdılar diye genel kurul yapılmaz, doğru bulmuyorum.”

CHP İzmit İlçe Başkanı Hakan Çakar: “Kurultay çözüm değil”

“Ben şu anda genel kurulu uygun bulmuyorum. Daha yeni kurultaydan çıktık. Yerel seçimlerde başarılı olmalıyız. Yeni süreç buna zarar verir. Kurultay bunun çözümü değil. Proje üretip siyasi hamleler yapmalıyız. Kemal bey de, Hasan bey de olsa bir şey değişmez bizim kurumsallaşma noktasında sıkıntımız var. Koltuk sevdası olanın partide yeri yok. Bizim parti içinde mücadele eden insanlara ihtiyacımız var.”

CHP Darıca İlçe Başkanı Yakup Törk: “Değişim olması gerekiyor”

“Seçim günü ben ve arkadaşlarım YSK’da geç saatlere kadar mücadele verdik. Arkadaşlarımın da talebi bir değişim olması yönünde. Mevcut örgütler çalıştı, ama neticede olmuyorsa değişim şart demektir. Ben bunu başarısızlık olarak görüyorum. Biz dahil kendimizi gözden geçirmeliyiz. Yeni bir yol haritası izlemesi gerekiyor. Genel başkan iyi bir insan olabilir, ama ne kadar oy alırsanız o kadar başarılısınızdır. Yeni bir yol arandığını hissediyoruz. Daha çok oy almak için gerekeni yapacağız. Bu gerekirse koltuğu bırakmak veya toptan yenilenme de olabilir. Örgütlerden ziyade liderler üzerinden giden seçim kampanyası oldu. Sorun daha yukarıda yaşandı.”

Derince İlçe Başkanı Nihat Değer: “Genel kurul zamanı değil”

“Genel başkanımız Kemal Kılıçdaroğlu kurultay olmayacağını söyledi. Bana göre de şu an genel kurulun zamanı değil. Parti içinde iyi değerlendirmeler yapılmalı. İl örgütlerimiz, ilçe örgütlerimiz, genel merkezimiz bu durumu değerlendirecektir. Parti Meclisi’miz var, MYK toplanır, ancak şu an için yapılmaması gerek. Çünkü daha yeni seçimden çıktık.”

CHP Dilovası İlçe Başkanı Kerem Aydemir: “Kılıçdaroğlu, HDP’nin baraja takılmamasını sağladı”

“Bizim genel başkanımızla ilgili bir sıkıntımız yok. Genel kurulumuzu kısa bir süre önce yaptık. Yeniden taze kanlar lazım olabilir, değişim isteyen olabilir, ama bu doğru değil. Muharrem beyin aldığı oy yüksekti, ama genel başkanımız da Adalet Yürüyüşü’nde 24 gün boyunca milyonları arkasında yürüttü. İYİ Parti’nin seçime girmesini sağladı. HDP’nin baraja takılmamasının önünü açtı. Tüm okları genel başkanımıza çevirmek doğru değil. Muharrem İnce’nin yüzde 30’unun büyük bir karşılığı var, ama kurultay doğru olmaz. Ancak il ve ilçe örgütleri değişebilir. Ben de dahil kendini başarısız hissedenler istifa edebilir. CHP, ülkenin sigortasıdır” diye konuştu.

CHP Başiskele İlçe Başkanı İrfan Keskin: “Değişim olmalı”

“Bizim liderimizle bir sıkıntımız yok, ama neticede 7-8 seçim oldu ve hep kaybettik. Değişim olmalı. Kılıçdaroğlu kimlik olarak çok iyi bir insan. İyi liderlik yapan biri, ancak belli bir yere kadar artık olmuyorsa bir yerde demokrasinin getirdiği ölçüler içinde bayrağı layıkıyla teslim edebilmeli. Örgütlerimizi yeniden yapılandırarak bu bayrağı, partimizi daha iyiye getiren birine vermeliyiz.”

Körfez İlçe Başkanı Cavit Dağdeviren: “İğneyi kendimize batıralım”

“Olağanüstü genel kurulu doğru bulmuyorum. Hataların önce tespit edilmesi gerek. Bu sadece genel başkanın hatası değil. Tüm örgütler de bu hatadan kendine pay çıkarmalı. Olağanüstü bir dönemde kıt imkanlarla seçime gittik, ama herkes önce ben elinden geleni yaptım mı diye kendine sormalı. İl başkanı, ilçe başkanları önce kendine iğneyi batırmalı daha sonra yukarıya bakmalı. 5-6 ayda bir seçim oluyor. Genel başkan da değişse sonuç değişmiyor. Hatayı çalışmalarda hakkını veremeyen ilçe örgütleri, kadın kolları, gençlik kollarında arıyorum. Yerel seçimlere farklı bir konsept ile girmek gerekiyor. İttifakın korunması gerekiyor.”

CHP Karamürsel İlçe Başkanı Ali Kara: “Konuyu masaya yatırmalıyız”

“Daha yeni genel kuruldan çıktık. Bunun hemen gündeme gelmesi doğru değil, ama konu masayı yatırılmalı, enine boyuna düşünülmeli ve partililer bu konuda kendi içinde tartışmalı, uzlaşmalı. Şu an için doğru değil, ancak konu kestirip bir kenara da atılmamalı. Karamürsel örgütü olarak 1 haftada 4 tane toplantı yapıyoruz. Aynı şekilde tüm örgütlerimiz parti tabanı ile ortak hareket ederek konu üzerinde tartışmalıdır.

CHP Gölcük İlçe Başkanı İsmet İşeri: “CHP din karşıtıdır anlayışını değiştiremiyoruz”

“Ben kurultay delegesi değilim. Delegelerin bileceği bir durum. Başarısızlık öyküsünü de genel başkana yüklemek haksızlık olur. Başarısızlık varsa illerde, ilçelerde hepimizin payı var. Partimiz canla başla çalıştı. Sorun genel başkan sorunu değil, vatandaşın CHP’ye bakış açısı. Vatandaşın din karşıtı anlayışını değiştiremiyoruz. Kılıçdaroğlu’nun son 1 yılda hayır bloğunu bir arada tutması ve bunu millet ittifakına taşıması tartışmaya götürmez.”

“Kılıçdaroğlu, büyük liderlik örneği gösterdi. Muharrem İnce’nin bir heyecan kattığı ortada. Parti oyu ile Cumhurbaşkanı oyunun farkı bu kadar olmamalıydı. İnce oyu yüzde 25’ten yüzde 30 taşıdı. 6 puan artış varsa en az 3 puanı partiye yansımalıydı. Partinin yüzde 28 civarında oy olması gerekirdi. Seçim ikinci tura bırakmış olsaydık, şu an Kılıçdaroğlu tartışılmazdı.”

Gebze İlçe Başkanı Musa Yılmaz: “Örgüt değişmediği sürece bir şey olmaz”

“Değişim olması gerektiğine inanıyorum, ancak sorun genel başkan sorunu değil. Sorunumuz toplumsal. Genel başkan değişse de mantık ve örgüt değişmediği sürece hiçbir şey olmaz. Parti örgütleşmesi artık genel başkan örgütlenmesi oldu. Kendilerini öne çıkarmaya başladılar. Parti şu an genel başkan örgütlenmesi ile yol alıyor.”

CHP Kandıra İlçe Başkanı Gülay Eyisabuncular; “Yeni insanların önü açılmalı”

“CHP’nin bu yakaladığı ivmeyi en doğru şekilde ve en doğru kişilerle sürdürmesi gerekiyor. Kemal Kılıçdaroğlu basın açıklamasında ‘Koltuk merakı olanlar partide durmasın’ dedi. Bence bu sözün üzerine kim olursa olsun gidilmeli. Fedakarlık yapılaması gerekiyor ve Kandıra örgütü olarak üzerimize düşen ne varsa biz de yapmaya hazırız. Cuma günü arkadaşlarımız ile toplantı yapacağız. Ortak karar almamız gerektiğini düşünüyorum. Ben her zaman yenilikten yana bir insan oldum. Yeni insanların önü açılmadı. Çıkacak adayların da herkese hitap etmesi gerek.”

CHP Çayırova İlçe Başkanı Selahatin Kaya: Olağanüstü kurultay doğru değil

CHP Çayırova İlçe Başkanı Selahatin Kaya, “Yerel seçimlere 9 ay bir süre var. Şuanda bir olağanüstü kurultay kararı alsanız ancak 4 ay içinde gerçekleştirilir. CHP’yi yerel seçimler öncesi kimsenin böyle bir sürece sokmaya hakkı yok. Doğru bulmuyorum. CHP’nin kendi içinde birlik bütünlüğünü koruyarak yerel seçimlere hazırlanması gerekiyor. Bireysel bazı çıkışları asla tasvip etmiyorum. Bugün geldiğimiz noktada genel başkanı eleştirenler 24 Haziran öncesi genel başkanı öve öve bitiremiyorlardı. Eleştirenler, genel başkanının önyargıdan arınmış kendisine rakip olan insanı aday yaparak büyüklüğünü kanıtladığını anlatıyorlardı. Şimdi eleştirmelerini haksız olarak görüyorum. Tabi kendi içimizde de konuşulacak çok konu var. Başarı ve başarısızlığı bir kişiye bağlamamalıyız” dedi.