Olay akşam saatlerinde, Karamürsel Kayacık Mahallesi'nde ağaçlık alanda meydana geldi. İddiaya göre, her üçü de 17 yaşındaki M.E.Z., Y.A. ve O.A., birlikte çakmak gazı soluyup içki içti. Bu sıra kendinden geçen M.E.Z., yere düşerken başını sert zemine çarptı. Arkadaşlarının ihbarı üzerine olay yerine gelen sağlık ekibi yaralı M.E.Z.'e ilk müdahalede bulundu. M.E.Z. ile birlikte çakmak gazı soluyan Y.A. ve O.A. 112 Acil ekipleri tarafından Karamürsel Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. M.E.Z. yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Hastanede tedavi altına alınan Y.A. ve O.A.’nın ise durumlarının iyi olduğu öğrenildi. Polis olayla ilgili soruşturma başlattı.
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Çakmak gazı soluyan genç hayatını kaybetti
Karamürsel'de, çakmak gazı solduğu şüphesiyle kendinden geçen 17 yaşındaki M.E.Z. yere düşerken başını çarptı. Hastaneye kaldırılan genç, hayatını kaybetti.
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Yorumlar
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Ersoy Kandemir - O bölgenin kaymakamı ve ilçe emniyet müdürü başta olmak üzere herkesin bu konularda gençleri takip etmesini temenni eder,duyarlılıklarını artırmalarını dilerim,özellikle bu malzemeleri satanların daha dikkatli hareket etmelerini rica ederim!
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