Olay, Gölcük Yeni Mahalle Kızılırmak Caddesi'nde yaşandı. Cadde üzerindeki bir apartmanda oturan Gölcük İşitme Engelliler Futbol Takımı oyuncusu Metin Dursun'a sabah saatlerinden beri ulaşamayan arkadaşları telaşlanarak akşam saatlerinde eve geldi. Arkadaşları, polisi arayarak yardım istedi. Polis, itfaiye ve acil sağlık ekipleri apartmana geldi. İtfaiye ekibi evin balkonundan içeri girerek kapıyı açtı. İçeri giren polis ekipleri ve Dursun'un arkadaşları işitme engelli futbolcuyu evinde uyurken buldu. Sağlık ekipleri tarafından muayene edilen Metin Dursun'un herhangi bir sağlık problemi olmadığı belirlendi. Ekipler daha sonra tutanak tutarak evden ayrıldı.
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İşitme engelli futbolcu uyuyakalınca ekipler seferber oldu
Gölcük'te işitme engelli futbolcuya ulaşamayan arkadaşları telaşlanarak polisi aradı. Eve giren itfaiye ve polis ekipleri 35 yaşındaki Metin Dursun'u uyurken buldu.
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Bugün 09:18 TSİ - Asayiş
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz