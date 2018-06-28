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Kartepe'de yanan ev kullanılamaz hale geldi

Kartepe'de henüz bilinmeyen bir nedenle çıkan yangında tek katlı ev kullanılmaz hale geldi.

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Olay Kartepe Fatih Sultan Mehmet Mahallesi Adalet Sokakta meydana geldi. Osman Ergin'e ait olduğu öğrenilen evin içerisinde henüz bilinmeyen sebeple başlayan yangında, alevler kısa sürede tüm binayı sardı. Tek katlı binadan alevlerin yükseldiğini gören çevredeki vatandaşların haber vermesi üzerine olay yerine itfaiye ekipleri geldi. Yangına müdahale eden itfaiye ekipleri kısa sürede söndürerek, alevlerin ormanlık alana sıçramasına engel oldu. Yangın sırasında evde kimsenin olmaması olası bir faciayı önlerken, polis olayla ilgili soruşturma başlattı.

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