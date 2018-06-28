Olay Kartepe Fatih Sultan Mehmet Mahallesi Adalet Sokakta meydana geldi. Osman Ergin'e ait olduğu öğrenilen evin içerisinde henüz bilinmeyen sebeple başlayan yangında, alevler kısa sürede tüm binayı sardı. Tek katlı binadan alevlerin yükseldiğini gören çevredeki vatandaşların haber vermesi üzerine olay yerine itfaiye ekipleri geldi. Yangına müdahale eden itfaiye ekipleri kısa sürede söndürerek, alevlerin ormanlık alana sıçramasına engel oldu. Yangın sırasında evde kimsenin olmaması olası bir faciayı önlerken, polis olayla ilgili soruşturma başlattı.
Bugün 09:25 TSİ- Asayiş ( Güncelleme : Bugün 09:27 TSİ )
Kartepe'de yanan ev kullanılamaz hale geldi
Kartepe'de henüz bilinmeyen bir nedenle çıkan yangında tek katlı ev kullanılmaz hale geldi.
Haber albümü için resme tıklayın
Bugün 09:25 TSİ - Asayiş
Anket 24 Haziran Milletvekili seçimlerinde hangi partiye oy vereceksiniz?
Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz
Şimdi oturum açın, her yorumda isim ve e.posta yazma zahmetinden kurtulun. Oturum açmak için bir hesabınız yoksa, oluşturmak için buraya tıklayın
Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz