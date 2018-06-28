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Kaza yapan aracını bırakıp kaçtı!

Kartepe'de meydana gelen kazada devrilen TIR sürücüsü aracını bırakıp kayıplara karıştı.

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Kaza 03.30 sularında Karatepe Sapanca Yolu Sarımeşe mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiler göre ismi öğrenilemeyen sürücü 41 TJ 679 plakalı talaş yüklü TIR ile Sapanca istikametinde seyir halindeyken, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi üzerine devrildi. Meydana gelen kaza sonrası çevredeki vatandaşlar durumu polis ve sağlık ekiplerine bildirdi. Kısa sürede olay yerine gelen polis ekipleri TIR sürücüsünün araçta ya da olay yerinde olmadığını tespit etti. Polis ekipleri kaza sonrası kaçan TIR sürücüsünü bulmak için çalışma başlattı.

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Yorumlar

(1)
01

yaktug - tır kenti kocaeli yazık bu güzelim şehire

Yanıtla . 0Beğen 28 Haziran 10:54

Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz. Sitemizin Topluluk Kurallarına uymayan yorumlar yayınlanmaz. Yorumcular kendi özgür iradesi ile yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başlarına üstlenmektedirler.

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