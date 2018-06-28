Kaza, 04.30 sularında Başiskele Karadenizliler Mahallesi Alsancak Caddesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiler göre, sebze ve meyve haline ürün almak için giden Mehmet Şükrü G. idaresindeki 41 ABB 470 plakalı otomobil, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıktı. Kontrolden çıkan otomobil yol kenarında bulunan elektrik direğine çarparak durabildi. Kazayı görenlerin haber vermesi üzerine olay yerine sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen itfaiye ekipleri, araç içerisindeki sıkışan Mehmet Şükrü G. ve Zana A.'yı çıkararak sağlık ekiplerine teslim etti. İlk müdahaleleri olay yerinde yapılan yaralılar, ambulansla Kocaeli Devlet Hastanesine kaldırıldı. Polis ekipleri kaza ile ilgili inceleme başlattı.
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Savrulan otomobil elektrik direğine çarptı: 2 yaralı
Başiskele'de sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu elektrik direğine çarpan otomobildeki 2 kişi yaralandı.
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