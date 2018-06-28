Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, Kocaeli Fuarı 52. yaz etkinlikleri kapsamında bir dizi konser verdiriyor. Serdar Ortaç, bu akşam saat 21.00’de Fuar içindeki Güneş Sahnesi’nde konser verecek. İzmit Belediyesi de İzmit’in düşman işgalinden kurtuluşunun 97. yıldönümü sebebiyle bir dizi etkinlik düzenliyor. Ünlü sanatçı Ferhat Göçer, saat 21.00’de Sekapark Uçurtma Tepesi’nde konser verecek.
Bugün 09:42 TSİ- Yaşam ( Güncelleme : Bugün 12:36 TSİ )
Bugün Ortaç, yarın Göçer konseri var
Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, Kocaeli Fuarı 52. yaz etkinlikleri kapsamında bir dizi konser verdiriyor.
Bugün 09:42 TSİ - Yaşam
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz