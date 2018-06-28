Kocaeli Gazetesi Kocaeli Gazetesi
Gizle
Bugün 09:42 TSİ- Yaşam ( G : Bugün 12:36 TSİ )

Bugün Ortaç, yarın Göçer konseri var

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, Kocaeli Fuarı 52. yaz etkinlikleri kapsamında bir dizi konser verdiriyor.

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, Kocaeli Fuarı 52. yaz etkinlikleri kapsamında bir dizi konser verdiriyor. Serdar Ortaç, bu akşam saat 21.00’de Fuar içindeki Güneş Sahnesi’nde konser verecek. İzmit Belediyesi de İzmit’in düşman işgalinden kurtuluşunun 97. yıldönümü sebebiyle bir dizi etkinlik düzenliyor. Ünlü sanatçı Ferhat Göçer, saat 21.00’de Sekapark Uçurtma Tepesi’nde konser verecek.

Bugün 09:42 TSİ - Yaşam

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz

Anket 24 Haziran Milletvekili seçimlerinde hangi partiye oy vereceksiniz?
Kavurucu sıcaklar geliyor! mask
Kavurucu sıcaklar geliyor!
Bugün Ortaç, yarın Göçer konseri var mask
Bugün Ortaç, yarın Göçer konseri var
Serdar Ortaç İzmit'e geliyor mask
Serdar Ortaç İzmit'e geliyor
Meteorolojiden kuvvetli yağış uyarısı! mask
Meteorolojiden kuvvetli yağış uyarısı!
Düştük Makedonya yollarına... mask
Düştük Makedonya yollarına...
Kocaeli için yağış uyarısı! mask
Kocaeli için yağış uyarısı!
BEĞEN 23 B
TAKİP ET 2 B
Kocaeli'de Akşener'e en fazla oy o ilçeden çıktı! mask
Kocaeli'de Akşener'e en fazla oy o ilçeden çıktı!
Ceviz büyüklüğünde dolu yağabilir! mask
Ceviz büyüklüğünde dolu yağabilir!
İzmit mahalle mahalle oy sonuçları mask
İzmit mahalle mahalle oy sonuçları
Dolu değil taş yağdı sanki... mask
Dolu değil taş yağdı sanki...
İşte Kocaeli'nin 14. milletvekili! mask
İşte Kocaeli'nin 14. milletvekili!
İşte Kocaeli'nin 13 milletvekili mask
İşte Kocaeli'nin 13 milletvekili

GALERİ

CHP'li gençlerin bomba İnce klibi mask
CHP'li gençlerin bomba İnce klibi
Polis kocası tarafından öldürülen kadın toprağa verildi mask
Polis kocası tarafından öldürülen kadın toprağa verildi
Seçimlerin ardından Akşener'den ilk açıklama! mask
Seçimlerin ardından Akşener'den ilk açıklama!
Çocuk tacizcisine meydan dayağı! mask
Çocuk tacizcisine meydan dayağı!
Derince’de seçim heyecanı! mask
Derince’de seçim heyecanı!
Körfez’de seçim sakin geçti mask
Körfez’de seçim sakin geçti
BEĞEN 23 B
TAKİP ET 2 B
GİRİŞ YAP KAYIT OL