Bugün Ortaç, yarın Göçer konseri var

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, Kocaeli Fuarı 52. yaz etkinlikleri kapsamında bir dizi konser verdiriyor. Serdar Ortaç, bu akşam saat 21.00’de Fuar içindeki Güneş Sahnesi’nde konser verecek. İzmit Belediyesi de İzmit’in düşman işgalinden kurtuluşunun 97. yıldönümü sebebiyle bir dizi etkinlik düzenliyor. Ünlü sanatçı Ferhat Göçer, saat 21.00’de Sekapark Uçurtma Tepesi’nde konser verecek.