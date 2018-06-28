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Başiskele'de kötü koku insanları eve hapsetti!

Başiskele'de kanalizasyonlardan yayılan koku, tüm mahalleyi sardı. Evlere dahi giren koku sebebiyle sokağa çıkamayan mahalleli, duruma tepki gösterdi.

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Olay, Başiskele ilçesi Vezirçiftliği’nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre 4 gün önce hissedilmeye başlayan koku nedeniyle rahatsız olan Vezirçiftliği Mahallesi sakinleri, durumu yetkililere bildirdi. 4 gündür koku nedeniyle evlerine hapsolan mahallelinin ihbarı üzerine olay yerine sevk edilen itfaiye, İSU, AFAD, Kocaeli Çevre ve Şehircilik Müdürlüğü ekipleri sevk edildi. Gelen şikayetler üzerine ilk günden itibaren olay yerinde incelemeler yapan AFAD, Karadenizliler Mahallesi Ordulular Sokak civarında yoğunlaşan kokunun 5-6 rögardan çıktığını tespit etti. Bazı evlerde de yoğun şekilde alınan uçucu organik bileşik genel tanımlı gazdan kaynaklandığı belirlendi. Ekipler, kokunun geldiği rögarları köpüklü ve tazyikli suyla yıkadı.

Koku yüzünden evlerinden çıkamayan mahalleli isyan etti

Evlerde dahi etkisini hissettiren kokudan rahatsız olan vatandaşlar ise sokağa çıkmaz oldu. Daha önce de yaklaşık 10 kez aynı mahallenin çeşitli yerlerine benzer kimyasal maddenin döküldüğü öğrenildi. Vatandaşlar mahallede bulunan geri dönüşüm fabrikalarının başka bir bölgeye taşınması için müracaatta bulunduklarını ifade ettiler.

“Çok değişik bir koku, insanların genizlerini yakıyor”

Mahalleyi daha önce aynı şekilde çok kez koku sardığını söyleyen Vezirçiftliği Mahallesi Muhtarı Bahattin Aktepe, “Koku, 23’ünden beri var. Bize ihbar geldi, yetkilileri aradık. Ekipler, ayın 23’ünden bu yana çalışma yapıyor sorunun giderilmesiyle ilgili. Ama şu ana kadar bir sonuç alınamadı. Kanallara maddenin geri dönüşüm fabrikalarından döküldüğü tahmin ediliyor. Çok şiddetli bir koku. Evlerin içerisine bile giriyor. Biz bu sorunla ilgili daha önce de müracaatta bulunmuştuk. Geri dönüşüm fabrikalarının taşınması için müracaatta bulunduk. Çünkü daha önce 10 kez böyle bir kokuyu mahalleye saldılar. Yetkililer, şu anda çözüm üretmeye çalışıyor ama herhangi bir sonuca varamadılar. Kokuyu kanalizasyondan verdikleri için bütün mahalleye yayılmış durumda. İSU ekipleri tarafından yıkama yapılıyor ama giderilemiyor. Çok değişik bir koku, insanların genizlerini yakıyor. Koku vurunca insanlar bayılıyor gibi oluyor, kaç kişiyi daha önceden bu nedenle hastaneye götürdük. Kimisi kokunun asit, kimisinin de kimyasal bir madde olduğunu söylüyor. İSU numune aldı. Laboratuvarda inceleyince kokunun kaynağını bulacaklar. AFAD, İSU, çevre ekiplerinin hepsi geldi. Biz onlara güveniyoruz” dedi.

İnceleme başlatıldı

Kanalizasyondan yayılan ve kokunun giderilmesi için ekipler çalışmalarını sürdürürken, kokuya sebep olan maddeden alınan numunenin incelenmesinin ardından kokunun kaynağı tespit edilecek.

Bugün 09:41 TSİ - Gündem

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