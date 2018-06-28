Makedonya’da Çalıklı Uluslararası Festivali

“Potoger Taşına Veda” adlı romanımın geçtiği yerleri size anlatmaya bugün de devam ediyorum. Doğu Makedonya başşehri Usturumca’nın etrafında İştip, Radoviç, Valandova belediyeleri var. En çok Türk Doğu Makedonya’da yaşıyor. Çevrede Konçe, Ali Koç, Buçim, Kılavuzlu, Kocalar, Yenimahalle, Yüksekmahalle, Çalıklı, Dedeli ve Baraklı gibi birçok Türk köyü var. Valandova’ya bağlı Çalıklı köyünde her yıl Hıdırlez gelenekleri yaşatıyorlar. Bu gelenek uluslararası festivale dönüşmüş ve bu yıl 27.ncisi yapıldı. Törenleri izlemek için Hamdi öğretmen otelimin önünden beni alıyor, dağlık yol ile yaklaşık yarım saat yol alıp Çalıklı’ya varıyoruz. Görevli çocukların gösterdiği güreş sahasına aracımızı park edip yarı toprak yarı stabilize yolda festivalin yapılacağı yere ilerliyoruz. Tören yolu üzerinde sağlı sollu oyuncakçı, kebapçı, pamukçu ve hediyelik eşya satanlar sergi açmış. Görüntü bir kasaba panayırını andırıyor. Tören alanına geliyoruz.

İzmitli hemşerilerimiz Dr Akın Yazıcı, Dr Ersin Karagöz, Dr. Aykut Çelik, Erdem Arcan Hamdi öğretmen ve Banskolu Zabit hep beraber festivalde buluştuk.

Üstü kapalı tören platformu Türkiye ve Makedonya bayrakları ile süslü. Gösterişli protokol koltukları var. Festivalin Başkanı Şenol Tahir beyi buluyor ve Kocaeli Rumeli Türkleri Yönetim Kurul üyesi ve kültür elçisi olarak Helva Şenliğimize davet ediyor ve yanımda getirdiğim İzmit pişmaniyesi hediye olarak veriyorum. Çok memnun oluyor. Birazdan tören başlayacağı için kısa bir sohbetimiz oluyor. Hamdi Öğretmen ile protokol sıraları arkasına oturup törenin başlamasını bekliyoruz.

Valondova - Çalıklı Uluslararası Festival her sene renkli sahnelere ve geleneklere eşlik ediyor.

İzmitliler Festivalde

Dün akşamdan haberleştiğimiz ve İzmit’ten Festival için gelen Dr Aykut Çelik, Dr. Akın Yazıcı, Dr Ersin Karagöz ve Rumeli Grup yöneticisi Erdem Arcan ile buluşuyoruz. Törene Makedonya Başbakanı Zaron Zaev geliyor. 27nci yılını kutlayan festivale ilk kez bir Makedonya başbakanın katılması herkesi hayrete düşürüyor. Makedonya Milli Marşı ile açılan festivalde Türkiye Milli marşı çalınınca şaşırıyoruz. Herkes ayakta saygı duruşunda. Bu ne güzel bir azınlık etkinliği, Türk dostlarımızla gurur duyuyorum. Bir Türkçe ve bir de Makedonca spiker var. Her konuşulan iki dilde tercüme ediliyor. Konuşmalar bitince Yunanistan, Arnavutluk, Sırbistan, Kosova ülkelerin folklor gösterileri sunuluyor.

Yöresel kıyafetleriyle folklorcu kızlar.

Tören sonunda Türkiye Hareket Partisi Genel Başkanı, koalisyon hükümetin milletvekili Enes İbrahim ile tanıştırılıyorum. Güler yüzlü samimi ve insancıl. Kibirden uzak sade bir insan. Güven veriyor herkese. Kendisini festivalimize davet edip, pişmaniye hediye ediyorum.

Türk Hareket Partisi genel Başkanı ve Koalisyon hükümetin Milletvekili Enes İbrahim.

Daha sonra okuldaki sergi ve kokteyle geldiğimizde Elvın Hasan Başbakan Zaron Zaev ile görüşme ayarlayarak beni tanıştırıyor. Ayak üstü kısa bir sohbetimiz oluyor. Yoğun protokol görüşmelerim Valondova Belediye Başkanı Pero Kostsdinov ile devam ediyor. Tercümanlığımı meclis üyesi Ersan Fetikov sağlıyor. Belediye başkanımızı Helva şenliğine davet edince oda beni önümüzdeki aylarda yapılacak şenliğe davet ediyor.” Önce siz gelin” diyorum ve anlaşıyoruz.

Valondova Belediye başkanı Pero Kostsdinov’a görüşmemi meclis üyesi Ersan Fetikov.

Makedonya’nın TRT’si benimle röportaj yapıyor

Oradan ayrılıp güreş alanına giderken törende tanıştığımız MRT Makedonya DevletTelevizyonu (Makedonya’nın TRT’si) görevlisi Erdem Ahmet kitabımı ve tarihi mezar taşları çalışmalarım hakkında bilgi sahibi olduğunu ve röportaj yapmak istediğini söylediğinde bu teklifinden gurur duyuyorum. Hemen kameralar kuruluyor ve bana MRT’nin mikrofonu uzatılıyor. Yaklaşık 15 dakika süren bu röportaj sonunda kitabımı ve yaptığım çalışmaları duyurmam için bir fırsat sunan meslektaşıma teşekkür ediyorum. Güreşler çoktan başlamış bende bir an önce izlemek için er meydanına yürürken Festival Komite Onursal Başkanı Prof. Dr. Selami Tahir ile karşılaşıyorum “ festivali nasıl buldunuz, biz kendi eksiğimizi göremeyiz ama siz dışardan daha iyi görürsünüz, düşünceleriniz nelerdir?” Diye soruyor. Kısaca görüşlerimi söylüyorum. Bence bu Festival için Türk belediyeleri yardım elini uzatmalı. Çok eksikleri var. Örneğin güreş alanında seyircilerin oturacağı konstrüksiyon basit platform kurabilirler.

Makedonya MRT televizyonu(Makedonya’nın TRT’si) romanım ve tarihi taşların temizliği için röportaj yaptı.

Kocaelili güreşçiler festivalde

Güreş meydanı çakılan kazıklara ip sarılarak çevrelenmiş. İnsanların oturacağı bir tribün dahi yok. İnsanlar ya çimenlere üzerine serdiği kilimlere oturmuş ya da küçük taburelere oturarak güreşleri izliyorlar. Güreşlere Kocaeli’nden katılan tanıdığımız isimler var. Kocaeli Büyükşehir Belediyesi adına güreşen Nazmi Kahveciler ve Mustafa Mercan ile sahada görüşüyor ve başarılar diliyoruz. Güçlü ve kuvvetli pehlivanların güreşine doyum olmuyor ama biz finali izlemeden ayrılmak ve bir davete katılmak zorundayız.

İzmitli Sol Başta Mustafa Mercan Soldan Dördüncü Nazmi Kahveciler güçlü rakipleri karşısında güreşe çıkmadan Önce.

Yine yollara düşüyoruz, Hamdi hocamla. Yağmur başlıyor, Hamdi öğretmenin arabası eski model Opel çok iyi yol tutuyor ama şoför sileceği çalışmıyor. Çalışan diğer silecekle zar zor yol alıyor ve Usturumca’ya otele varıyoruz. Hocam beni bırakıp o kendi evine gidiyor.

Piperova, Saray ve Göçerli köyleri

Yarın sabah geç kalkıp kahvaltımı yapıyor ve Çanaklı köyüne doğru yola çıkıyorum. Bugün günlerden Pazar kombolar (7 kişilik taksi) ve minibüsler çalışmıyor. Taksi ile Piperova’ya kadar gidiyorum. Saray ve Göçerli köylerini yürüyerek geçmek babalarımın yaşadıklarını hissetmek istiyorum. Bereketli ovalarda seracılık yapan Hristiyan köylüleri Lahana, domates, biber, kabak, patlıcan yetiştiriyorlar. Bu ova köylerinde Türkler yaşamıyor.

Bu gün 6 Mayıs Hıdırellez. Yani Hıdır ile İlyas peygamberin buluştuğu bereketli gün. Yanımdan geçen arabalar kırlara piknik yapmaya gidiyor. Hava yarı parçalı bulutlu ve sıcak. Similus, nimbüs yağmur bulutları tepemde dolaşıyor. Yaklaşık sekiz kilometre yol yürürken gelincik tarlalarını, bereketli ovaların fotoğraflarını çekiyorum.

Buğdayların sapları yeşil ama başları açık sarıya dönmeye başlamış bile. Esen rüzgârda hafif hafif başlarını sallayıp ahenkli bir dans gösterisi sunuyorlar bana. Artık romanımın ve dedelerimin köyü Çanaklı’ ya girerken modern dizayn edilmiş üzüm bağlarını hayranlıkla izliyorum. Yağmur köyün girişinde beni yakalıyor. “İyi ki yolda yakalanmadım yoksa ıslanıp hasta olacaktım” diye içimden geçiriyorum. Köyün girişinde oturan Ruşit’in evine sığınıyorum, hanımı hemen bir kahve yapınca yeni uyanmış oğlu Sezgin’de bana eşlik ediyor. Geçmişin izinde Makedonya-2 / Nazım ÇELİK

Sosyalist Yogoslavya döneminden kalma kamyonları halen yollarda görmek mümkün.