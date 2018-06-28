Otomobilin altında 20 metre sürüklendi!

Yaktug - öyle hız yapıpta çocuguma çarpan adamın ailesininde kendisinnide canın okurum adam gibi 30 km hızla gitse kaza olmaz birde bu sokaklarda hız yapan insan olmayan karaktersizlere imkan saglayan belediye yetkilileri aynen sizin içinde geçerli millet defalarca kasis için başvuru yapar ilgilenmezsiniz anca kıçınızın üzerinde serin odalarda oturun bakalım ..dua edin olmasın ulaşım dairesinde çalısan yetkili ve belediye yetkilleri adamm olun milletin sesine kulak verin