Körfez'de, geri gelen otomobilin altında kalan çocuk yaklaşık 20 metre aracın altında sürüklendi. Yüzünde ve sırtında yaralar oluşan çocuk tedavi altına alındı. Kaza, Gebze Gaziler Mahallesi 1703. Sokakta meydana geldi. Sokakta hızla geri manevra yapan otomobil bisikletiyle sokakta gezen 13 yaşındaki Samet Sürücü'ye çarptı. Aracın altında kalan Samet Sürücü yaklaşık 20 metre sürüklendi. Yüzü ve sırtı kanlar içerisinde kalan, vücudunda ezikler oluşan çocuk hastaneye kaldırıldı. Samet Sürücü, Kocaeli Üniversitesi Araştırma ve Uygulama Hastanesi'ndeki tedavisinin ardından taburcu oldu. Gebze'de düğün salonu işleten Ali Osman Sürücü oğlunun yaralanmasına neden olan sürücü ve ailesinin ilgisizliğinin kendilerini üzdüğünü, sürücü hakkında davacı olacaklarını söyledi.
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Otomobilin altında 20 metre sürüklendi!
Gebze Gaziler Mahallesi'nde meydana gelen trafik kazasında otomobil, bisikletle ilerleyen 13 yaşındaki Samet Sürücü'ye çarptı. Yaklaşık 20 metre sürüklenen Sürücü, ameliyat oldu. Sürücü'nün ailesi otomobil şoföründen davacı olacaklarını belirtti.
Bugün 10:18 TSİ - Asayiş
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Yorumlar
(1 )
Yaktug - öyle hız yapıpta çocuguma çarpan adamın ailesininde kendisinnide canın okurum adam gibi 30 km hızla gitse kaza olmaz birde bu sokaklarda hız yapan insan olmayan karaktersizlere imkan saglayan belediye yetkilileri aynen sizin içinde geçerli millet defalarca kasis için başvuru yapar ilgilenmezsiniz anca kıçınızın üzerinde serin odalarda oturun bakalım ..dua edin olmasın ulaşım dairesinde çalısan yetkili ve belediye yetkilleri adamm olun milletin sesine kulak verin
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