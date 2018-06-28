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İsmet İşeri'ye kendi köyünden sadece 8 oy çıktı

CHP Gölcük İlçe Başkanı İsmet İşeri’nin kendi köyü olan Ayvazpınar’dan partisine sadece 8 oy çıktığı öğrenildi.

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CHP Gölcük İlçe Başkanı İsmet İşeri’nin 24 Haziran Genel Seçimlerinde kendi köyü olan Ayvazpınar’dan partisine sadece 8 oy çıktığı öğrenildi.

Ayvazpınar Milletvekiliği sonuçları

AKP: 54

CHP: 8

MHP:10

Cumhurbaşkanlığı Sonucu

Muharrem İnce: 8

Recep Tayyip Erdoğan: 64

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Yorumlar

(2)
01

Vatandaş - anlaşıloyor ki ilçe başkanın akrabalarıda AKP ye vermiş. köy yerlerinde böyle şeyler olabilir. Sevilmeyen biri olunca genelde bu yapılır diye düşünüyorum.

Yanıtla . 2Beğen 28 Haziran 14:00
02

Erol Demirbek - @Vatandaş 01 nolu yoruma cevabı: ismet bey asla sevilmeyen biri değildir terci tamamen parti tercihi parti liderinin hemşehriliğidir

Yanıtla . 0Beğen 28 Haziran 15:15

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