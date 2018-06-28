CHP Gölcük İlçe Başkanı İsmet İşeri’nin 24 Haziran Genel Seçimlerinde kendi köyü olan Ayvazpınar’dan partisine sadece 8 oy çıktığı öğrenildi.
Ayvazpınar Milletvekiliği sonuçları
AKP: 54
CHP: 8
MHP:10
Cumhurbaşkanlığı Sonucu
Muharrem İnce: 8
Recep Tayyip Erdoğan: 64
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Yorumlar
(2 )
Vatandaş - anlaşıloyor ki ilçe başkanın akrabalarıda AKP ye vermiş. köy yerlerinde böyle şeyler olabilir. Sevilmeyen biri olunca genelde bu yapılır diye düşünüyorum.
Erol Demirbek - ismet bey asla sevilmeyen biri değildir terci tamamen parti tercihi parti liderinin hemşehriliğidir
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