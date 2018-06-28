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Kandıra Cezaevi'nde hangi parti 1. oldu?

Kandıra Cezaevi’nde 24 Haziran seçimleri için toplam bin 937 seçmen için 17 sandık kuruldu. Hangi parti ve hangi cumhurbaşkanı adayı cezaevinde en çok oyu aldı?

24 Haziran seçimlerinde Kandıra Cezaevi’nde kurulan 17 sandıkta bin 937 seçmenin tercihi HDP oldu. Seçmenlerden 737’si HDP’ye oyunu verirken partiler sıralamasında en çok ikinci oyu ise af vaat eden Devlet Bahçeli’nin partisi 394 oy ile MHP oldu.

AKP EN ÇOK OY ALAN 4. PARTİ OLDU 

Cezaevinden CHP’ye 313 oy, İYİ Parti’ye 141 oy, Saadet Partisi’ne 70 oy, HÜDAPAR’a 2 oy ve bağımsız adaylara 3 oy çıktı. İktidar partisi AKP ise 130 oy alarak cezaevinde 4’üncü parti oldu. AKP, genel af teklifini kabul etmemişti.

CUMHURBAŞKANLIĞINDA “İNCE” DEDİLER

Cumhurbaşkanı adayları arasında cezaevinde en çok oyu alan aday CHP’nin adayı Muharrem İnce aldı. İnce, 853 oyla sandıklardan birinci çıktı. Meral Akşener 302 oy alarak cezaevinde ikinci en çok oyu alan aday oldu. Üçüncü sıra 276 oyla Recep Tayyip Erdoğan’ın oldu. Selahattin Demirtaş 217, Temel Karamollaoğlu ise 44 oy aldı. Perinçek’e 2 oy çıktı.

İşte cezaevi sandıkları ve partilere göre oy dağılımı

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