Kaza dün, Gebze Barış Mahallesi Dr. Zeki Acar Caddesi'nde meydana geldi. Bir grup arkadaş bisikletleriyle Eskihisar'a gezmeye giderken Tolga Yakup Ateş, bisikleti ile yol kenarında bulunan yön tabelasına çarptı. Tolga Yakup Ateş yaralanırken, yön tabelası devrildi. Arkadaşlarının haber vermesi üzerine olay yerine gelen 112 Acil ekibi yaralanan Ateş'e ilk müdahalede bulundu. Darıca Farabi Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırılan Ateş tedavi altına alındı.
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Yön tabelasına çarpan bisikletli yaralandı
Gebze'de, bisikleti ile yol kenarındaki yön tabelasına çarpan 19 yaşındaki Tolga Yakup Ateş yaralandı.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz