"Cumhur İttifakı 2023'e kadar bozulmayacak"

24 Haziran seçimleri kapsamında Cumhur İttifakı’nda yer alan siyasi partilerin il başkanları Tramway Cafe’de bir araya geldi. Düzenlenen programa AKP İl Başkan vekili Abdullah Eryarsoy, MHP İl Başkanı Aydın Ünlü, BBP İl Başkanı Serhat Duyar ve çok sayıda il yöneticileri katıldı. Cumhur İttifakı ilimizde yüzde 59.64’lük oy oranıyla ülke ortalam asının üzerinde oy almıştı. Cumhur İttifakı Türkiye genelinde ise yüzde 53.66 oranında oy almıştı.

TÜRKİYE’YE ÖRNEK ÇALIŞACAĞIZ

AKP İl Başkan vekili Abdullah Eryarsoy, “Yoğun bir seçim dönemi geçirdik. İlk seçim kararı ardından ilk toplantıda söylediğimiz gibi en büyük destek Kocaeli’den olacak demiştik. Cumhur ittifakı milletin kendisidir, organiktir. 7 Ağustos Yeni Kapı ruhu bunun başlangıcı oldu. Cumhur İtifakı, önce Türkiye denen bir yaklaşım ile kuruldu. Millet İttifakı’nda sadece Erdoğan karşıtlığı vardı, mecliste çoğunluğu nasıl ele geçiririz vardı. Erdoğan karşıtı üzerinden kurulan bu ittifak başarılı olamadı. Milletimize buna izin vermedi. Cumhur İttifakı Türkiye üzerinde oynanan oyunlara izin vermemiştir. İttifak il başkanları olarak Türkiye’ye örnek çalışmalar yapmaya devam edeceğiz. Aydın Ünlü ve Serhat Duyar’a çalışmalarından dolayı teşekkür ediyorum” dedi.

BİRLİKTELİK 2023’E KADAR BOZULMAYACAK

MHP İl Başkanı Aydın Ünlü, “Kocaeli’de Cumhur İttifakı’nın yüzde 60 bandında oy alması büyük bir başarıdır. Amacımız ilk turda bitirmekti ve başardık. Cumhur İttifakı’na zarar vermeden seçim kampanyası yürüttük. Algı politikalarını, anketlerin üzerimize oynadığı oyunları da yırtıp attık. Ben inanıyorum ki 2023’e kadar bu birlikteliği hiçbir güç bozamayacaktır. Küresel güçlerin oyunlarını yenen Türk siyaseti 24 Haziran’da da ikinci oyunu bozmuştur. İl başkanları olarak Kocaeli’nin değerlerine sahip çıkan, köprü kuran yapıyla aylık toplantılarımızı yapmaya devam edeceğiz. Bu birliktelik Kocaeli’de iyi şeylere örnek olacaktır” diye konuştu.

HDP’NİN 1 MİLLETVEKİLİ DE DÜŞECEKTİR

BBP İl Başkanı Serhat Duyar, “16 Nisan Referandumu ile 24 Haziran seçimlerini birbirinden ayırmamak gerekiyor çünkü bir süreç yaşadık. Oluşan parlamentoda temsilde adalet gerçekleşti. Yasama ve yürütme birbirinden ayrılarak kuvvet ayrılığı olmuştur. Buna karşı çıkanlar Cumhur İttifakı’nın 300’ün altında olması için çalıştılar. Güçlü meclis istemediler. Fikirleri ve yaptıkları birbiriyle örtüşmedi. Önce vatan, önce millet ve önce kendimiz diyen siyasi irade ortaya koyuldu. Karşı ittifakın genel başkanlarının konuşmalarında tek ortak özellik HDP’ye gülücükler attılar ve Selahattin Demirtaş’ın dışarıya çıkmasını istediler. İlimizde de HDP bir milletvekili çıkardı o da Ömer Faruk Gergerlioğlu. Adalet yerini bulacaktır. Memuriyetten ihraç edilen, PKK propagandası yapan birinin vekilliği düşürülecektir. Kocaeli’nin 12 vekili olması bizim için önemlidir” dedi.