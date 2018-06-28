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BBP’li Duyar HDP’nin vekilini yok saydı!

BBP İl Başkanı Serhat Duyar, “İlimizde de HDP bir milletvekili çıkardı. Memuriyetten ihraç edilen, PKK propagandası yapan birinin vekilliği düşürülecektir. Kocaeli’nin 12 vekili olması bizim için önemlidir” dedi.

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Cumhur İttifakı’nda yer alan siyasi partilerin il başkanlarının seçim sonuçlarını değerlendirme toplantısında konuşan BBP İl Başkanı Serhat Duyar, “16 Nisan Referandumu ile 24 Haziran seçimlerini birbirinden ayırmamak gerekiyor çünkü bir süreç yaşadık. Oluşan parlamentoda temsilde adalet gerçekleşti. Yasama ve yürütme birbirinden ayrılarak kuvvet ayrılığı olmuştur. Buna karşı çıkanlar Cumhur İttifakı’nın 300’ün altında olması için çalıştılar. Güçlü meclis istemediler. Fikirleri ve yaptıkları birbiriyle örtüşmedi. Önce vatan, önce millet ve önce kendimiz diyen siyasi irade ortaya koyuldu. Karşı ittifakın genel başkanlarının konuşmalarında tek ortak özellik HDP’ye gülücükler attılar ve Selahattin Demirtaş’ın dışarıya çıkmasını istediler. İlimizde de HDP bir milletvekili çıkardı o da Ömer Faruk Gergerlioğlu.Adalet yerini bulacaktır. Memuriyetten ihraç edilen, PKK propagandası yapan birinin vekilliği düşürülecektir. Kocaeli’nin 12 vekili olması bizim için önemlidir”dedi.

Bugün 11:13 TSİ - Siyaset

Muhabir Selin Becer

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Yorumlar

(3)
03

Maşukiyeden - hdp li olupta hangi milletin vekili olacak ki zaten destekledikleri belli pkk yandaşları.

Başımızdakiler Kürdünede Türkünede yeter.Bunları seçen halkta bizden değildir....

Yanıtla . 0Beğen 28 Haziran 15:35
02

Ahmet - HALKIN SEÇTİĞİ BİRİNİ HANGİ CÜRETLE VEKİLLİĞİNİN DÜŞÜRÜLÜCEĞİNİ SÖYLERSİN. SEN HAKİMMİSİN, SAVCIMISIN. SİZ BUNLARIN PEŞİNE DÜŞÜCEĞİNİZE GENEL BAŞKANINIZIN FAALİ PEŞİNDE KOŞUN. ARAŞTIRIN. İRDELEYİN.

Yanıtla . 1Beğen 28 Haziran 13:56
01

Volkan - Serhat Bey'i bu açıklamasından dolayı tebrik ediyorum. Sonuna kadar katılıyorum. Büyüklerimiz umarım gereğini yapar. HDP - PKK 'lı birinin Kocaeli'de Milletvekili olmasını istemiyoruz.

Yanıtla . 1Beğen 28 Haziran 13:46
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