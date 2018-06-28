BBP’li Duyar HDP’nin vekilini yok saydı!

Cumhur İttifakı’nda yer alan siyasi partilerin il başkanlarının seçim sonuçlarını değerlendirme toplantısında konuşan BBP İl Başkanı Serhat Duyar, “16 Nisan Referandumu ile 24 Haziran seçimlerini birbirinden ayırmamak gerekiyor çünkü bir süreç yaşadık. Oluşan parlamentoda temsilde adalet gerçekleşti. Yasama ve yürütme birbirinden ayrılarak kuvvet ayrılığı olmuştur. Buna karşı çıkanlar Cumhur İttifakı’nın 300’ün altında olması için çalıştılar. Güçlü meclis istemediler. Fikirleri ve yaptıkları birbiriyle örtüşmedi. Önce vatan, önce millet ve önce kendimiz diyen siyasi irade ortaya koyuldu. Karşı ittifakın genel başkanlarının konuşmalarında tek ortak özellik HDP’ye gülücükler attılar ve Selahattin Demirtaş’ın dışarıya çıkmasını istediler. İlimizde de HDP bir milletvekili çıkardı o da Ömer Faruk Gergerlioğlu.Adalet yerini bulacaktır. Memuriyetten ihraç edilen, PKK propagandası yapan birinin vekilliği düşürülecektir. Kocaeli’nin 12 vekili olması bizim için önemlidir”dedi.