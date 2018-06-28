Başiskele Yukarı Doğantepe Mahallesi Mevlana Caddesi üzerinde seyir halinde olan Sabri M. idaresindeki 41 LU 651 plakalı otomobil, keskin virajda sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıkarak yolun kenarındaki dere yatağına devrildi. Kaza nedeniyle bölgeye itfaiye, jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ters dönen otomobilinden kendi imkamları ile çıkan sürücü Sabri M. şans eseri kazayı yaralanmadan atlattı. Jadarma ekipleri kazayla ilgili soruşturma başlattı.
Bugün 11:21 TSİ- Asayiş ( Güncelleme : Bugün 11:23 TSİ )
Otomobil dere yatağına devrildi
Başiskele Yukarı Doğantepe Mahallesinde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıkan otomobil dere yatağına devrilerek ters döndü.
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Bugün 11:21 TSİ - Asayiş
Muhabir Nuri Akçaharman
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz