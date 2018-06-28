Otomobil dere yatağına devrildi

Başiskele Yukarı Doğantepe Mahallesi Mevlana Caddesi üzerinde seyir halinde olan Sabri M. idaresindeki 41 LU 651 plakalı otomobil, keskin virajda sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıkarak yolun kenarındaki dere yatağına devrildi. Kaza nedeniyle bölgeye itfaiye, jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ters dönen otomobilinden kendi imkamları ile çıkan sürücü Sabri M. şans eseri kazayı yaralanmadan atlattı. Jadarma ekipleri kazayla ilgili soruşturma başlattı.