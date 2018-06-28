KTO Başkanı Öztürk: Halkımız nihai kararını sandığa yansıtmıştır

Körfez Ticaret Odası meclis toplantısı meclis başkanı Güngör Ayhan başkanlığında toplandı. Çok yoğun bir gündem ve kalabalık bir şekilde gerçekleştirilen toplantıda Yönetim Kurulu Başkanı Recep Öztürk ay içinde gerçekleştirilen faaliyetlerden bahsetti.

"Halkımız Nihai Kararını Vermiştir"

24 Haziran’da gerçekleştirilen seçimlere değinen Öztürk ‘’ Halkımız da nihai kararını sandıklara yansıttı ve ülkemiz çok önemli bir seçimi geride bıraktı. Yüzde doksanlara yaklaşan yüksek bir katılım oranı ile gerçekleştirilen seçim sonuçlarının tüm milletimiz için hayırlı olmasını diliyoruz. Türkiye’nin adım attığı Cumhurbaşkanlığı yönetim sisteminin ilk seçimi olan bu seçimlerin, ülkemizin demokratik olgunluğunu da ortaya koyduğunu düşünüyor, mecliste siyasi tablonun farklı renklerinin temsil edilmesinin demokratik çoğulculuk açısından sevindirici bir gelişme olarak karşılıyoruz’’ dedi.

Üyeler kendilerini tanıttı

Körfez Ticaret Odası meclis toplantısında her ay düzenli olarak gerçekleştirilen üye tanıtımları kısmında Zeren Filtre, Safir Koleji, Durulsan Makine firma sahipleri kendi tanıtımlarını yaptı. İlk olarak firma tanıtımını yapan Safir Koleji okul müdürü Mehmet Çuhadar Safir Koleji ile ilgili firma tanıtımında 36 aylıktan Lise son sınıfa kadar eğitim veren bir kurum olduklarını ve 10 yıl içinde 81 ilde faaliyet gösteren bir kurum haline geleceklerini hedeflerinin 1200 kişilik bir öğrenci kapasitesine ulaşmak olduğunu söyledi. Yine üye tanıtımında söz alan Durulsan firma sahibi Recep Durulsan 2005 yılına kadar yurtiçinde faaliyet gösteren bir firma iken, 2005’ten sonra yurtdışına açıldıklarını, oto gaz sistemleri, dökme gaz sistemleri enerji sektöründe LPG tüp dolumu ve kantarlar ürettiklerini toplamda 62 personel istihdam eden Durulsan Makinada 15 mühendis 22 beyaz yaka ve üretim çalışanlarının olduğunu söyledi. Son olarak söz alan Zeren Filtre işletme yöneticisi Berk Zeren özellikle filtre pres, filtre pres bezi, filtre pres plakası ve aksesuar alanında uzman bir firma olduklarını ve endüstrinin her alanında çevre kirliliğini önlemek adına tüm kuruluşlara yardımcı olan bir firma olduklarından bahsetti.

KTO’da komiteler çok aktif

Körfez Ticaret Odası meclis toplantısında komite üyelerinin sunumları kısmında İsmail Hakkı Karaalioğlu Körfez ilçesinde bulunan küçük sanayi dükkânlarının sayısal ve fiziksel yetersizliği, kaba koz depolama alanında birleştirilen arsaların büyüklüğünün m2 olarak düşürülmesi yine İşkar firmasından Rojdat Genç Birinci İSG ile ilgili Cezalar konulu bir sunum gerçekleştirdi.

Geçmiş Dönem Yöneticilere Plaket Takdimi Yapıldı

her meclis toplantısında olağan olarak yapılmaya başlayan geçmiş dönem Körfez Ticaret Odası’nda görev yapan üyelere plaket takdimi programında bu ay 2000-2009 yılları arasında yönetim kurulunda görev yapan Nuri Tabanlı, 2000-2005 yılları arasında meclis üyeliği yapan Cem Hasan Beşe ve 2000-2009 yılları arasında odamızda yönetim kurulu üyeliği yapmış olan Arif Kızılkaya’ya plaket takdimi yapıldı.