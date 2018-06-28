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Kocaeli'de ulaşıma zam geldi!

Kocaeli’de toplu taşıma ücretlerine zam geldi.

Kocaeli’de toplu taşıma ücretlerine zam geldi. Bugün saat 10.00’da Sekapark Otel'de yapılan Ulaşım Koordinasyon Merkezi toplantısında minibüsçülerin zam talebi görüşüldü.

GÜNLÜK 700 BİN YOLCU TAŞINIYOR

Kocaeli'de en son geçtiğimiz yıl zam yapılmıştı. 2 bin 180 toplu taşıma aracının bulunduğu Kocaeli’de, günlük yaklaşık 700 bin yolcu taşınıyor. Yüzde 15’lik bir zam talebinde bulunan Minibüsçüler Odası'nın zamı yüzde 10 olarak onaylandı. Böylece yüzde 10 olarak uygulanacak olan zam sonrasında 2.5 TL olan şehir içi taşıma ücreti 2.75 TL olarak güncellenecek. Zamdan öğrenciler etkilenmeyecek.

Bugün 12:17 TSİ - Ekonomi

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Yorumlar

(3)
03

Vatandaş - Yil başında fiyat 3 tl olur haberiniz olsun

Yanıtla . 3Beğen 28 Haziran 13:42
02

Kadri - yaşasın gene az gelmiş 5 tl olsaydı minibüsçüler zarar etmezdi

Yanıtla . 3Beğen 28 Haziran 13:04
01

Memox - Bi Uber'de izmite Lazım Anlaşılan

Yanıtla . 0Beğen 28 Haziran 12:42
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Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz. Sitemizin Topluluk Kurallarına uymayan yorumlar yayınlanmaz. Yorumcular kendi özgür iradesi ile yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başlarına üstlenmektedirler.

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