Kocaeli'de ulaşıma zam geldi!

Kocaeli’de toplu taşıma ücretlerine zam geldi. Bugün saat 10.00’da Sekapark Otel'de yapılan Ulaşım Koordinasyon Merkezi toplantısında minibüsçülerin zam talebi görüşüldü.

GÜNLÜK 700 BİN YOLCU TAŞINIYOR

Kocaeli'de en son geçtiğimiz yıl zam yapılmıştı. 2 bin 180 toplu taşıma aracının bulunduğu Kocaeli’de, günlük yaklaşık 700 bin yolcu taşınıyor. Yüzde 15’lik bir zam talebinde bulunan Minibüsçüler Odası'nın zamı yüzde 10 olarak onaylandı. Böylece yüzde 10 olarak uygulanacak olan zam sonrasında 2.5 TL olan şehir içi taşıma ücreti 2.75 TL olarak güncellenecek. Zamdan öğrenciler etkilenmeyecek.