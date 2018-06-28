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İzmit’in Kurtuluş’unun 97’inci yıl kutlandı

İzmit'in düşman işgalinden kurtuluşunun 97. yıl dönümü kutlamaları Kültür Tepesi Atatürk Anıtı'na çelenk bırakılması ile başladı.

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İzmit'in düşman işgalinden kurtuluşunun 97'incı yıl dönümü sabah saatlerinde Kültür Tepesi Atatürk Anıtı'na çelenk bırakılması ile başladı. Çelenk sunum törenine İzmit Kaymakamı Ersin Emiroğlu, İzmit Belediye Başkanı Nevzat Doğan, Garnizon Kurmay Başkanı Kurmay Albay Ersin Aydemir, AK Parti İzmit İlçe Başkanı Hasan Ayaz, AK Parti İzmit İlçe Kadın Kolları Başkanı Betül Yazıcı, Biz İzmit’iz Platformu Başkanı Hüseyin Erol, gaziler, sivil toplum kuruluşları temsilcileri ve vatandaşlar katıldı.

ŞEHİTLİKLER ZİYARET EDİLDİ

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Kültür Tepesi Atatürk Anıtı'na çelenk bırakılmasının ardından protokol üyeleri ve vatandaşlar Bağçeşme Şehitliğini ziyaret etti. İzmit Belediye Başkanı Nevzat Doğan, İzmit Kaymakamı Ersin Emiroğlu ve Garnizon Kurmay Başkanı Kurmay Albay Ersin Aydemir şehitlikleri tek tek gezerek karanfil bıraktı. Ziyaretin ardından duaların edilmesi ile birlikte tören son buldu.

DERS ALMALIYIZ

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Törende konuşan İzmit Belediye Başkanı Nevzat Doğan “ Anadolu Türk yurdu olduğu günden buyana işgalci güçlerin tehdidi altında olmuştur. Tüm yurt olduğu gibi İzmit’imizde işgal altındaydı. Ancak bu millet kolay pes edecek değildi. Tıpkı Çanakkale’de olduğu gibi Kurtuluş Savaşı mücadelesi de kıyasıya oldu. Mustafa Kemal Atatürk önderliğinde tüm yurtta olduğu gibi İzmit’te güçlü bir mücadele verildi. Bu mücadelelerden ders almalıyız” dedi.

BU MÜCADELE KIYAMETE KADAR DEVAM EDECEK

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Sözlerine devam eden Doğan “Tüm işgallere karşılık onlar geldikleri gibi gittiler. Geride ülkesini ve namusunu kurtarmış İzmitliler vardı. Dedelerimize, ninelerimize duacıyız. Ancak üzerimizde ki kem gözler dağılmadı. Kıyamete kadar bu mücadelemiz devam edecek. 15 Temmuzda bu işgal girişimlerin bir tanesini yaşadık. Bu vatan atalarımızdan, Cumhuriyetimizin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk’ten bu günlere geldi. Bayrağımız dalgalanıyor, yüzümüz gülüyorsa, vatan sevdalısı büyüklerimizin sayesindedir. Bu yüzden daha çok birbirimizi sevecek, daha fazla üreteceğiz. Tüm farklılıklarımızı bir renk olarak görerek birbirimize sarılmalıyız” ifadelerini kullandı.

Bugün 13:43 TSİ - Gündem

Muhabir Selin Becer

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