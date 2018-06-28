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Cumhur İttifakı bundan sonra her ay toplanacak

Cumhur İttifakı’nı oluşturan siyasi partilerin il başkanlarının Temmuz ayı toplantısı önümüzdeki Perşembe ya da Cuma günü AKP İl Başkanı Abdullah Eryarsoy’un ev sahipliğinde gerçekleştirilecek.

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Cumhur İttifakı’nı oluşturan siyasi partilerin il başkanlarının Temmuz ayı toplantısı önümüzdeki Perşembe ya da Cuma günü AKP İl Başkanı Abdullah Eryarsoy’un ev sahipliğinde gerçekleştirilecek. Seçim dolayısıyla ara verilen il başkanları toplantısı Cumhur İttifakı’nı oluşturan AKP, MHP ve BBP’nin il başkanlarının katılımıyla devam ediyor. Toplantılara Millet İttifakını oluşturan CHP, İYİ Parti, SP ve Millet İttifakını desteklediğini açıklayan DSP’nin il başkanları katılmıyor. MHP İl Başkanı Aydın Ünlü Haziran ayı toplantısının ardından önümüzdeki hafta da Temmuz ayı toplantısını gerçekleştireceklerini ve bu toplantıya da AKP İl Başkanı Abdullah Eryarsoy’un ev sahipliği yapacağını söyledi. Eryarsoy da toplantının önümüzdeki hafta Perşembe veya Cuma günü yapılacağını yer ve tarihin de netleştirildiğinde açıklanacağını ifade etti.

Bugün 13:45 TSİ - Siyaset

Muhabir Selin Becer

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