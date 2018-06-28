Belediye aracı köpeğe çarpıp kaçtı!

Türkiye son günlerde gelen köpek ve kedi ölümleriyle sarsıldı. Sakarya'da yaşanan olayda 4 ayağı kesilen yavru köpeğin ölümü özellikle sosyal medyada büyük yankı uyandırmıştı. Daha sonrasında İzmit Dünya Bankası'nda yaşanan bir olayda yolda kanlar içinde bulunan köpek vatandaşlardan tepki toplamıştı. Hükümet kanadından yapılan açıklamada ise işkence çektirilerek hayvanların sağlığına zarar veren kişiler için hapis cezasının geleceği belirtilmişti.

KÖPEĞİN FECİ ÖLÜMÜ!

Tüm yaşanan bu gelişmelerden sonra hayvanlara işkence çektirilerek öldürülmelerinde azalma beklenirken acı haber yine İzmit ilçesinden geldi. Dün saat 19.00 sıralarında İzmit Yeşilova Mahallesi Akmeşe Sokak’ta süratli gelen ve Kocaeli Büyükşehir Belediyesi İSU Müdürlüğüne ait olduğu belirtilen araç, sokakta bulunan bir köpeği ezdi. Bacağı kopan ve bağırsakları dışarıya fırlayan köpek hayatını kaybetti. Köpeği ezdiğini gören araç sürücüsü ise durmayarak olay yerinden uzaklaştı.