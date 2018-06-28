Burak Şeker, Ada’ya gitti

İlimizin başarılı orta saha oyuncularından Burak Şeker, Sakarya Süper Amatör Lig takımlarından Geyvespor'a transfer oldu. Yüksek teknik kapasitesi ve üstün mücadelesi ile dikkat çeken Burak sol kanatta son derece verimli olduğu gibi, asist ve gol özelliklerine de sahip. 1994 İzmit doğumlu futbolcu Bekirpaşa Başaran, İzmit Saraybahçe, Kocaeli Güneş, Beşiktaş, İstanbul Dikilitaş, İstanbul Artvinspor, Kağıtspor, Edirne Gençlik, Çubuklu Bala, Çınarlı, Tavşantepe, Çorlu, Büyükçekmece ve Derbent takımlarında forma giydi.