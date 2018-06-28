Cem Baki imzalıyor

Geçen sezonun içinde Karamürselspor’un başına geçen ve Sarı Lacivertli kulüp ile şampiyonluk yaşayan teknik adam Cem Baki önümüzdeki sezon için de Sarı Lacivertli kulüp ile söz kesmişti. Eski Süper Lig futbolcusu imzayı bugün atacak. Ciddi bir kadro ile yeni sezona hazırlanacak olan Karamürselspor bölgesindeki başarılı futbolcuları kadrosuna katmak için büyük bir yol kat etti. Geçen sezon Süper Amatör Lig’de farklı takımlarda forma giyen Karamürselli futbolcuların önümüzdeki yıl ilçesinin takımında mücadele edeceğine kesin gözü ile bakılıyor.