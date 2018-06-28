Curling’e hava muhalefet etti

Son derece çekişmeli maçlara sahne olan ve Kocaeli’de ilk kez düzenlenen Kocaeli Curling Kupası’nda aşırı sıcak hava ve Çiller Grubu makinelerin arıza yapması nedeni ile turnuva sona ermek zorunda kaldı. Curling İl Temsilcisi Bülent Cengizhan konu ile ilgili yaptığı açıklamada “Çiller Grubu makinelerin, amonyak grubunun yeterli zemin şartlarını sağlayamaması ve havanın da nemli olmasından dolayı İl Tertip Kurulu olarak aldığımız karar neticesinde Kocaeli Culing Şenliğimizi üzülerek sonlandırıyoruz. Cuma akşamı saat 19.00’da turnuvaya katılan tüm takım sporcularına ve başkanlarına katılım belgesi verilecek ve hatıra fotoğrafı ile vedalaşacağız” dedi.