İlimizin başarılı futbolcularından, bir çok takımda başarı ile forma giymiş ve 25 yıldır futbol oynayan Harun Çağman teknik adamlık kariyerine başladı. 1. Amatör Lig takımlarından Çubuklu Balaspor ile anlaşan Çağman, Yeşil Beyazlı kulübün Süper Amatör Lig’e yakıştığını ifade etti. Çağman “25 yıllık futbol hayatımdaki bilgi ve birikimlerimi artık teknik adam olarak sporcu kardeşlerime aktarma zamanı geldi. İlk teknik adamlık deneyimimdeÇubukluBalaspor’u hakettiği Süper Amatör Lig’e taşımak için yola çıktım. Her iki taraf için de hayırlı olsun.
Bugün 14:06 TSİ- Spor ( Güncelleme : Bugün 14:08 TSİ )
Çağman: Çubuklu Bala Süper Amatör Lig’i hak ediyor
İlimizin başarılı futbolcularından, bir çok takımda başarı ile forma giymiş ve 25 yıldır futbol oynayan Harun Çağman teknik adamlık kariyerine başladı.
Büyütmek için resme tıklayın
Bugün 14:06 TSİ - Spor
Muhabir Erdem Övüç
Anket 24 Haziran Milletvekili seçimlerinde hangi partiye oy vereceksiniz?
Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz
Şimdi oturum açın, her yorumda isim ve e.posta yazma zahmetinden kurtulun. Oturum açmak için bir hesabınız yoksa, oluşturmak için buraya tıklayın
Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz