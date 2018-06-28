Çağman: Çubuklu Bala Süper Amatör Lig’i hak ediyor

İlimizin başarılı futbolcularından, bir çok takımda başarı ile forma giymiş ve 25 yıldır futbol oynayan Harun Çağman teknik adamlık kariyerine başladı. 1. Amatör Lig takımlarından Çubuklu Balaspor ile anlaşan Çağman, Yeşil Beyazlı kulübün Süper Amatör Lig’e yakıştığını ifade etti. Çağman “25 yıllık futbol hayatımdaki bilgi ve birikimlerimi artık teknik adam olarak sporcu kardeşlerime aktarma zamanı geldi. İlk teknik adamlık deneyimimdeÇubukluBalaspor’u hakettiği Süper Amatör Lig’e taşımak için yola çıktım. Her iki taraf için de hayırlı olsun.