Darıca Kültür ve Martı alt yapıyı genişletiyor

Her Cumartesi ve Pazar günleri saat 10.00 -13 00 saatleri arasında Osmangazi’deki AybirdiHalı Çim Halı Tesisleri’nde geleceğin yıldızlarını yetiştiren kulüp, kayıtlara devam ediyor.
BİLGİ
Darıca Kültür ve Martı Spor Kulübü Futbol Okulu kayıtları
Tarih: 30.06.2018
Yer: Osmangazi AybirdiHalı saha (Salı Pazarı Mevkiinde)
Saat:10:00-13:00
Müracaat Telefon: 549 899 27 61 ve 542 525 63 75
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz