Emre Yılmazer Ünyespor’dan ayrıldı

Emre açıklamasında “Kısa süre önce kendi resmi hesabımdan anlaştığımı duyurduğum Ünye 1957 Spor Kulübü ile karşılıklı gönül rızası çerçevesinde yollarımızı ayırma kararı aldık.1 yıl formasını gururla giydiğim Ünye 1957 Spor takımı ile iyi günlerimiz de oldu, kötü günlerimiz de oldu ama ben Ünye ekibini ve taraftarını iyi günlerimle hatırlamak istiyorum.Beni de iyi hatırlamanız dileğiyle, haklarınızı helal edin” dedi.