Emre açıklamasında “Kısa süre önce kendi resmi hesabımdan anlaştığımı duyurduğum Ünye 1957 Spor Kulübü ile karşılıklı gönül rızası çerçevesinde yollarımızı ayırma kararı aldık.1 yıl formasını gururla giydiğim Ünye 1957 Spor takımı ile iyi günlerimiz de oldu, kötü günlerimiz de oldu ama ben Ünye ekibini ve taraftarını iyi günlerimle hatırlamak istiyorum.Beni de iyi hatırlamanız dileğiyle, haklarınızı helal edin” dedi.
Bugün 14:08 TSİ- Spor ( Güncelleme : Bugün 14:09 TSİ )
Emre Yılmazer Ünyespor’dan ayrıldı
Kocaeli’nin başarılı kalecilerinden, geçen sezon BAL takımlarından Ünye 1957 kulübünde forma giyen Emre Yılmazer, Ordu temsilcisinden ayrıldı.
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Bugün 14:08 TSİ - Spor
Muhabir Erdem Övüç
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz