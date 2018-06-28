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Kocaeli Basket U-14 zirvede bitirdi

Kocaeli U-14 Kızlar Basketbol Ligi’nde dereceye giren kulüplere kupa ve madalyaları düzenlenen törenle verildi.

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Kupa koleksiyoncusu, bu yılı 8 şampiyonlukla tamamlayan Kocaeli Basket Spor Kulübü, 14 yaş grubunda da kürsünün en üstünde yer aldı. İkinciliği Kocaeli Gençlik Hizmetleri ve Spor Kulübü, üçüncülüğü ise Gölcük Basketbol Spor Kulübü elde etti. 

TURGUT TAŞÇI TEŞEKKÜR ETTİ

Dereceye giren kulüplere ödüllerini ilimiz basketboluna uzun yıllar boyunca hizmet eden Karamürsel Gençlik ve Spor Kulübü’nün deneyimli antrenörü Turgut Taşçı takdim etti. Taşçı “Kocaeli’de basketbol alt yapısının seviyesini buradaki tablodan da görebiliriz. Yüzlerce küçük basketbolcunun yer aldığı böylesi bir kupa törenine daha önce pek şahit olunmadı. İnanıyorum ki buradan şehrimizi çok iyi temsil edecek sporcular çıkacaktır.Spora, basketbola emek veren herkese teşekkürlerimi sunuyorum” diye konuştu.

U-14 KIZLAR BASKETBOL LİGİ’NDE DERECEYE GİREN KULÜPLER

  1. Kocaeli Basket
  2. Kocaeli GHSK
  3. Gölcük Basketbol

Bugün 14:17 TSİ - Spor

Muhabir Erdem Övüç

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