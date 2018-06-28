Açıklamada “Güzel İzmit'imizin düşman işgalinden kurtuluşunun 97. yıldönümünü bir kez daha sevinçle, coşkuyla ve büyük bir gururla kutlamanın mutluluğunu yaşıyoruz. 97 yıl önce tüm yurdumuzda olduğu gibi İzmit'te de bağımsızlık mücadelesi olmuş, İzmitliler canları ve kanları pahasına vatanları için mücadele etmişlerdir. Bağımsızlığımızı ve özgürlüğümüzü bizlere tekrar kazandıran ve kurduğu Cumhuriyet ile Türk Milleti'nin kaderini değiştiren başta Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşları olmak üzere, tüm aziz şehitlerimizi rahmet, şükran ve minnetle anıyor, tüm halkımızın kurtuluş gününü kutluyoruz” denildi.
Bugün 14:18 TSİ- Spor ( Güncelleme : Bugün 14:20 TSİ )
Kocaelispor’dan 28 Haziran kutlaması!
İzmit’in düşman işgalinden kurtuluşunun 97. Yıldönümü nedeni ile Kocaelispor Kulübü resmi açıklama yayımladı.
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Bugün 14:18 TSİ - Spor
Muhabir Erdem Övüç
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz