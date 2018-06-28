Kocaelispor’dan 28 Haziran kutlaması!

Açıklamada “Güzel İzmit'imizin düşman işgalinden kurtuluşunun 97. yıldönümünü bir kez daha sevinçle, coşkuyla ve büyük bir gururla kutlamanın mutluluğunu yaşıyoruz. 97 yıl önce tüm yurdumuzda olduğu gibi İzmit'te de bağımsızlık mücadelesi olmuş, İzmitliler canları ve kanları pahasına vatanları için mücadele etmişlerdir. Bağımsızlığımızı ve özgürlüğümüzü bizlere tekrar kazandıran ve kurduğu Cumhuriyet ile Türk Milleti'nin kaderini değiştiren başta Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşları olmak üzere, tüm aziz şehitlerimizi rahmet, şükran ve minnetle anıyor, tüm halkımızın kurtuluş gününü kutluyoruz” denildi.