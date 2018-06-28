Kyödspor’da seçme zamanı

Kyödspor Futbol Okulu 2004-2010 doğumlu futbolcuların seçmeleri bu hafta sonu yapılıyor. 30 Haziran Cumartesi Saat 12.00’da Seka Çim Halı Tesisleri’nde gerçekleşecek olan seçmelere herkes katılabilecek ve seçmeler için her hangi bir ücret talep edilmeyecek. Kyödspor Genel Koordinatörü Kenan Açıkgöz “Kulübümüzde forma giymek, iyi bir alt yapı almak isteyen herkesi seçmelerimize bekliyoruz” dedi.

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