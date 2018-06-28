Kyödspor’da seçme zamanı

Kyödspor Futbol Okulu 2004-2010 doğumlu futbolcuların seçmeleri bu hafta sonu yapılıyor. 30 Haziran Cumartesi Saat 12.00’da Seka Çim Halı Tesisleri’nde gerçekleşecek olan seçmelere herkes katılabilecek ve seçmeler için her hangi bir ücret talep edilmeyecek. Kyödspor Genel Koordinatörü Kenan Açıkgöz “Kulübümüzde forma giymek, iyi bir alt yapı almak isteyen herkesi seçmelerimize bekliyoruz” dedi.
Bilgi için: 0-5422538885
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz