U-11 Ligi’nde Belediye Derince Spor ile Körfez Gençlerbirliği Spor Kulübü U-11 B Grubu grup birinciliğini belirleme baraj maçı yarın (Cuma) Mehmet Ali Kağıtçı Stadı’nda oynanacak. Karşılaşma saat 17.00’da başlayacak.
Bugün 14:21 TSİ- Spor ( Güncelleme : Bugün 14:23 TSİ )
Körfez GB – Derince baraj maçı yarın oynanacak
U-11 Ligi’nde Belediye Derince Spor ile Körfez Gençlerbirliği Spor Kulübü U-11 B Grubu grup birinciliğini belirleme baraj maçı yarın (Cuma) Mehmet Ali Kağıtçı Stadı’nda oynanacak.
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Bugün 14:21 TSİ - Spor
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz